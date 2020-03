Migros ferme temporairement ses salles de sports

Zurich (awp) - Les coopératives Migros Aare, Lucerne et Zurich ont décidé de fermer leur centres fitness jusqu'au 30 avril 2020 au moins, suite à la décision du Conseil fédéral du 13 mars et de réglementations cantonales pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Les centres de fitness des Grisons, du Tessin, du Valais et du Vaud aussi que Bernaqua et Säntispark et toutes les salles de sports de la coopérative Migros Bâle (Fitnessparc Heuwaage, Migros Fitnesscenter) ont déjà été fermés, rappelle lundi le géant orange sur son site.

ck/fr