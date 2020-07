Migros: l'Italie n'attire pas encore les consommateurs suisses

Zurich (awp) - Les Tessinois sont encore réticents à se rendre en Italie pour leurs achats transfrontaliers, constate le patron de Migros, Fabrice Zumbrunnen, dans une interview accordée jeudi à NZZ.

En revanche, dès le premier jour du déconfinement, les Suisses des autres régions se sont précipités de l'autre côté des frontières. Migros l'a immédiatement ressenti, avec un recul à deux chiffres (en pourcentage) des ventes.

Des ventes qui sont à peu près revenues au niveau précédant la crise, précise le directeur général.

Les résultats pour l'exercice 2020 devraient être meilleurs qu'en 2019, grâce à des affaires qualifiées de bonnes dans le secteur de l'alimentaire et du commerce en ligne, avec entre autres un résultat d'exploitation plus solide que l'année précédente et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 3% et 5%.

La réorganisation avec les cessions de Globus, Interio et Depot avait pesé sur le résultat 2019.

yr/ra/md/jh