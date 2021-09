Migros: le centre Balexert a déboursé 60 millions pour ses 50 ans

Genève (awp) - Le centre commercial Balexert, détenu par le géant de la distribution Migros, a dépensé 60 millions de francs suisses pour des travaux de rénovation à l'occasion de son 50e anniversaire, rapporte jeudi Le Temps. Le montant a été notamment investi dans une verrière qui améliore la luminosité du complexe inauguré en 1971.

Le centre dispose d'une surface de 52'000 mètres carrés, 130 boutiques et compte 8 millions de passages par an, précise le quotidien. Hors effets de la pandémie Covid-19, le chiffre d'affaires annuel se situe dans une fourchette comprise entre 400 et 450 millions de francs suisses.

Le complexe désormais cinquantenaire doit composer de plus en plus avec la concurrence du tourisme d'achat mais également du commerce en ligne, qui "grappille des parts de marché, année après année", affirme le directeur général Ivan Haralambof, dans un entretien.

"Face à cela, nous misons sur nos forces: un environnement de qualité, de la propreté, de la sécurité et une accessibilité imbattable en bus, tram, vélo ou voiture", selon M. Haralambof. La capacité du parking a été améliorée avec l'ajout de 100 places supplémentaires. Balexert travaille sur un projet pour l'installation de 24 places en "superchargeur" pour les véhicules électriques, en collaboration avec le constructeur Tesla.

A fin 2018, dans une interview, Ivan Haralambof avait estimé les coûts des travaux de rénovation à 50 millions de francs suisses.

