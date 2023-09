Berne (awp) - Réunis samedi en assemblée générale extraordinaire, les délégués de la Fédération des coopératives Migros (FCM) ont refusé la proposition de réduire le nombre des administrateurs. La majorité des deux tiers nécessaire à cette modification n'a pas été atteinte, a communiqué le géant orange.

Avec la réduction et la recomposition de l'organe, Migros voulait rendre son administration plus légère et efficiente. La question sera à nouveau posée à l'assemblée des délégués de novembre prochain.

Au printemps dernier, la FCM avait annoncé son intention de réorganiser l'exploitation de ses supermarchés. Pour ce faire, elle entendait mettre en place une société autonome gérée de manière centralisée. En juin, elle avait nommé le directeur de la nouvelle entité Migros Supermarché (MSM)

D'ici janvier 2024, le département Marketing de la FCM devrait être détaché de la maison-mère pour être transféré dans la nouvelle société. D'autres "décisions stratégiques" relatives à la réorganisation des activités Supermarché sont attendues à partir de l'automne prochain.

Après la création de MSM, la FCM avait l'intention d'alléger son administration en ramenant le nombre de ses membres de 23 à 14 d'ici juillet 2024.

tv/rp