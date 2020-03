Migros limite l'accès à ses points de vente au Tessin

Zurich (awp) - La société coopérative Migros Ticino a décidé de limiter l'accès à ses magasins, suite au renforcement des mesures décidées samedi par le gouvernement cantonal. Les personnes âgées de 65 ans et plus ne pourront plus accéder aux points de vente.

L'entrée ne sera plus autorisée qu'aux personnes seules, invitées à se désinfecter les mains. L'accès au public sera limité entre 10 et 90 clients simultanés, selon la taille du magasin. Des mesures dont l'application sera supervisée par du personnel de sécurité, précise la coopérative tessinoise dans un note diffusée aux médias locaux.

"Dans l'attente d'entrer et pendant le temps passé sur le point de vente, il faudra respecter la distance sociale (2 mètres entre clients et personnelle)", rappelle encore la filiale italophone du géant orange, soulignant également l'obligation d'utiliser des gants pour acheter fruits et légumes non emballés, et la préférence accordée au paiement sous forme électronique.

Migros Ticino conclut en réaffirmant que l'approvisionnement de marchandises est garanti, et invite sa clientèle à faire ses courses pour une durée de trois jours, ce qui permet d'éviter à la fois des mouvements trop fréquents et le gaspillage de denrées alimentaires.

buc/fr