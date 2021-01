Migros ne compense plus le manque à gagner des collaborateurs au chômage partiel

Zurich (awp) - Migros a décidé de ne plus compenser intégralement le manque à gagner de ses collaborateurs au chômage partiel. A partir de janvier, les employés en chômage partiel des centres Fitness, Ecole Club et du voyagiste Hotelplan ne percevront plus que les montant prévus dans le cadre de la loi.

La mesure concerne 330 collaborateurs, qui ne recevront donc élus que leur salaire à 80%. Un porte-parole de Migros a confirmé à AWP l'information publiée par le Sonntagsblick.

Le personnel des restaurants Migros risque lui aussi des réductions de salaire ainsi que celui des magasins spécialisés concernés par la décision de fermeture de la Confédération. Selon le porte-parole, on ne sait pas encore à combien les salariés devront renoncer. Par ailleurs, certains pourraient être reclassés temporairement ailleurs, dans des supermarchés Migros.

Le syndicat Unia a réagi en faisant part de sa déception. Migros coupe dans les salaires de collaborateurs alors que le patron Fabrice Zumbrunnen a déclaré aux médias que 2020 avait été une bonne année. Une employée à 60% qui ne touche que 80% de son salaire pour le chômage partiel peut à peine s'en sortir, selon Unia.

Le syndicat souligne aussi qu'en période de crise, il est essentiel que la consommation intérieure ne s'effondre pas et que, pour les petits salaires, chaque franc gagné est vite dépensé, ce qui contribue à soutenir l'économie.

