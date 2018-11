Migros nomme Matthias Wunderlin directeur marketing

Zurich (awp) - Migros a nommé Matthias Wunderlin directeur marketing. Egalement membre de la direction générale du numéro un helvétique du commerce de détail, il succèdera à Hansueli Siber dès le 1er janvier 2019, a indiqué la Fédération de coopératives Migros (FCM).

Matthias Wunderlin dirige actuellement la direction Commerce numérique à la FCM. Âgé de 45 ans, il a également été responsable des activités de Micasa, le magasin de Migros spécialisé dans l'ameublement, ainsi que l'unité Do It & Garden. Après avoir quitté Migros pour Charles Vögele entre 2013 et 2016, puis pour Scott Sports jusqu'à mi-2018, il a réintégré le géant orange en octobre 2018.

