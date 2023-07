Zurich (awp) - Migros pourra poursuivre ses activités au sein du centre commercial Serfontana, aux abords de Chiasso, qui sera entièrement rénové l'année prochaine. Dans un communiqué, la coopérative tessinoise du géant orange se félicite d'avoir pu signer le prolongement des contrats de bail existants, "une étape importante qui témoigne une fois de plus de l'enracinement de l'entreprise dans le territoire".

Pendant les travaux de rénovation et durant toute l'année 2024, le supermarché restera ouvert à la clientèle, dans les locaux actuellement occupés par Migros Do it + Garden. Ce dernier a été fermé et sera temporairement relocalisé à partir du dernier trimestre 2023 dans le centre commercial de Breggia à Balerna, pouvait-on lire vendredi sur le site de Migros Ticino.

Le futur supermarché d'une surface de plus de 2100 mètres carrés, qui sera situé au deuxième étage du centre, devrait ouvrir ses portes début 2025. Le Migros Do it + Garden y reprendra ses quartiers au rez-de-chaussée dans le courant de l'année 2025, une fois que la rénovation de Serfontana sera achevée.

Des négociations sont encore en cours pour louer des surfaces supplémentaires pour d'autres enseignes du groupe Migros. Aucune indication en revanche n'a été filtré sur le volume des baux concernés ou les investissements consentis pour la rénovation du centre commercial.

Implanté au Tessin depuis 90 ans, le géant de la distribution revendique le statut de premier employeur privé du canton, avec pas moins de 1240 collaborateurs fin 2022, pour un chiffre d'affaires frôlant les 450 millions de francs suisses.

