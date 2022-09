Migros se renforce dans le domaine de la psychothérapie

Zurich (awp) - Migros, via sa société de capital-investissement Sparrow Ventures, a réalisé un financement "en million à un chiffre" dans les centres de soins psychologiques Wepractice. Ces derniers veulent poursuivre leur expansion en Suisse.

Wepractice, qui regroupe des psychothérapeutes et psychologues, a ouvert en mars 2021 son premier cabinet à Zurich. Actuellement, sept emplacements ont été ouverts en Suisse alémanique et d'ici la fin de l'année ce nombre doit grimper à dix, ont détaillé mercredi Sparrow Ventures et Wepractice dans un communiqué commun.

Grâce à l'injection de capitaux, Wepractice envisage de faire grimper le nombre de cabinets dans le pays à une quarantaine d'ici 2024.

Pour le géant orange, cette opération permet à la coopérative de se renforcer davantage dans le secteur de la santé, où elle a racheté en mars l'exploitant d'échoppes de correction dentaire Bestsmile.

Migros détient également les cabinets médicaux Medbase.

