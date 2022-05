Migros: un shop "sans personnel" perd son autorisation dominicale à Zurich

Zurich (awp/ats) - Victoire du syndicat Unia face à Migros: une mini-filiale sans personnel perd son autorisation d'ouvrir le dimanche près de la gare centrale de Zurich. Elle avait fauté en faisant ravitailler le shop en pain et en y envoyant du personnel de sécurité.

La filiale "Migros Daily" a ouvert ses portes en octobre 2020. Ses clients n'y rencontrent, en règle générale, aucun personnel et paient leurs achats uniquement aux caisses en libre-service.

Or l'enseigne sans personnel se fait ravitailler par les employés d'une filiale de la gare centrale, le dimanche également, s'agissant du pain et des pâtisseries. Unia a donc attaqué le géant orange devant le Tribunal administratif zurichois pour avoir violé l'autorisation dominicale, celle-ci étant liée à l'absence de personnel.

Les juges lui ont donné raison. Pour eux, Migros n'a pas respecté l'interdiction de travailler le dimanche. Et même si l'enseigne renonçait à la vente de pain et de pâtisseries, elle ne serait pas autorisée à rouvrir le dimanche, car son personnel de sécurité surveille les caisses, règle la lumière et l'alarme, renvoie la clientèle au comportement inacceptable et nettoie la mini-filiale et ce, également ce jour-là.

