Zurich (awp) - Migros vend 27 magasins Sportx au groupe Dosenbach-Ochsner. L'ensemble du personnel sera repris par l'acquéreur. Pour les 22 magasins Sportx restants, des négociations sont toujours en cours avec des repreneurs potentiels.

Sur les 27 magasins Sportx vendus, 24 seront exploités sous la marque Ochsner Sport et 3 sous la marque Dosenbach d'ici au 1er mars 2025, indique mardi Migros dans un communiqué. La Commission de la concurrence (Comco) doit encore donner son aval à la reprise des filiales.

Tous les employés et apprentis de ces sites seront repris par l'acquéreur. Les prestations de garantie et de service relatives aux articles que les clients ont achetés chez Sportx seront également entièrement prises en charge et assumées par Ochsner Sport.

La vente de Sportx aura en revanche des répercussions sur les collaborateurs qui travaillent directement pour Sportx chez Migros Fachmarkt AG, l'entreprise de services qui pilote l'orientation stratégique des marchés spécialisés. Au total, la suppression de 95 postes est prévue d'ici à la fin avril 2025 au plus tard.

Par ailleurs, des négociations sont en cours avec différents repreneurs potentiels pour les 22 magasins Sportx restants, sur les 49 que compte la chaîne au total, précise le géant orange dans son communiqué.

La cession de Sportx s'inscrit dans le cadre du recentrage stratégique du groupe Migros sur son coeur de métier, comme l'a annoncé le géant orange début février 2024. Les processus de vente pour les autres marchés spécialisés Micasa, Do it + Garden ainsi que Bike World suivent leur cours.

cw/jh