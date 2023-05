Zurich (awp) - La Fédération des coopératives Migros (FCM) veut exploiter ses supermarchés via une société autonome gérée de manière centralisée, un projet sur lequel les coopératives régionales auront à se prononcer d'ici le 24 mai.

"Cette décision pose les bases du succès futur de l'activité des supermarchés Migros", se félicite Ursula Nold, présidente de l'administration de la FCM, citée jeudi dans le communiqué. Si elle est validée par les coopératives, la nouvelle entité devrait être opérationnelle à partir du 1er janvier prochain.

La future entité sera une filiale de la FCM, dotée d'un conseil d'administration et d'une direction spécifiques. Son organe de surveillance comprendra des représentants de la maison-mère et des coopératives régionales, qui seront chargées du développement des marchés, de la distribution opérationnelle et du réseau de points de vente.

