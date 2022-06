Mike Pence le mérite : la colère de Trump à l'encontre de son vice-président est au centre des audiences sur l'émeute au Capitole.

La représentante Liz Cheney, vice-présidente républicaine de la commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attentat du 6 janvier 2021, a déclaré lors de l'audience de jeudi que M. Trump avait approuvé les chants de la foule visant à "pendre Mike Pence".

La commission, dirigée par les démocrates, tient une série de six audiences ce mois-ci pour partager les conclusions de son enquête de près d'un an sur les événements survenus le jour de l'attentat et avant celui-ci.

"Vous entendrez que le président Trump criait et, je cite, "était vraiment en colère" contre les conseillers qui lui disaient qu'il devait faire quelque chose de plus" pour réprimer l'émeute, a déclaré Cheney lors de l'audience. "Et, conscient des chants des émeutiers pour 'pendre Mike Pence', le président a répondu avec ce sentiment : citation, 'Peut-être que nos supporters ont la bonne idée', Mike Pence, citation, 'le mérite'."

Le père de la congressiste, Dick Cheney, a été vice-président des États-Unis de 2001 à 2009 sous la présidence de George W. Bush.

L'attaque du Capitole a été lancée dans une tentative ratée d'empêcher les membres du Congrès de certifier officiellement, dans un processus supervisé par Pence, la défaite du républicain Trump face au démocrate Joe Biden lors de l'élection de novembre 2020.

Normalement un événement de routine, la certification est devenue un point de mire pour Trump, qui y voit une chance de dernière chance de conserver la présidence malgré la perte de l'élection. Ses partisans ont afflué à Washington pour se rallier à Trump, qui avait fait de fausses déclarations répétées selon lesquelles l'élection lui avait été volée par une fraude électorale généralisée.

Lorsque des milliers de partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole, ils ont fait fuir les législateurs, le personnel, les journalistes et Pence lui-même pour sauver leur vie. La foule n'a pas seulement appelé à la pendaison du vice-président, elle a érigé une potence de fortune à l'extérieur du Capitole.

Le comité a diffusé une vidéo des remarques de Trump lors du rassemblement, dans laquelle il a exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole - le siège du Congrès - et à "se battre comme un diable".

"Si Mike Pence fait ce qu'il faut, nous gagnons l'élection. Tout ce que le vice-président Pence doit faire, c'est le renvoyer aux États pour qu'ils le recertifient, et nous devenons président - et vous êtes les personnes les plus heureuses", a déclaré Trump à la foule en délire.

"Mike Pence va devoir s'en sortir pour nous - et s'il ne le fait pas, ce sera un triste jour pour notre pays", a ajouté Trump.

Cheney et le représentant démocrate Bennie Thompson, président de la commission, ont exposé les plans pour les audiences restantes. L'une d'elles portera sur les efforts de Trump pour faire pression sur Pence afin qu'il refuse de compter les votes électoraux. Cheney a diffusé un clip vidéo de Pence déclarant dans des remarques en février dernier : "Le président Trump a tort. Je n'avais pas le droit d'annuler l'élection".

D'autres audiences à venir comprendront le témoignage de Greg Jacob, l'ancien avocat général de Pence, sur les exigences de Trump. Marc Short, l'ancien chef de cabinet de Pence, devrait également témoigner.

"Les témoins de ces audiences expliqueront comment l'ancien vice-président, ainsi que son personnel, ont informé le président Trump à maintes reprises que ce qu'il pressait Mike Pence de faire était illégal", a déclaré M. Cheney.

Short a déclaré dans une déposition à la commission que Pence savait en fin de compte que sa fidélité à la Constitution était son "premier et principal serment."