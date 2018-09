Mikron: Veraison passe sous le seuil des 10% de droits de vote

Zurich (awp) - Le fabricant de machines de précision Mikron saisit l'opportunité de racheter à son actionnaire de référence, Veraison Sicav, 400'000 de ses propres actions, représentant 2,39% de son capital enregistré. L'opération fera chuter la part du fonds activiste en dessous du seuil des 10% de droits de vote.

Après avoir porté son engagement de quelque 5% à plus de 10% en 2015, Veraison Sicav avait profité un an plus tard de son droit à émettre des propositions en assemblée générale pour demander que soit transmise la compétence de décotation au conseil d'administration. Le fonds arguait alors qu'une transformation en société privée, n'était pas dans l'intérêt des actionnaires.

Le groupe biennois ne divulgue pas dans son communiqué jeudi soir le prix de rachat de ces actions. A la clôture, le titre affichait une valorisation de 9,74 francs suisses.

