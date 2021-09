Millennium Global Investments lance un fonds systématique sur les devises

Millennium Global Investments a annoncé le lancement d'un fonds UCITS domicilié au Luxembourg. La société de gestion dédiée au marché des changes a levé plus de 100 millions de dollars dans sa période de souscription. Le fonds a été lancé le 15 septembre 2021. Le nouveau fonds vise à permettre à un plus grand nombre d'investisseurs d’avoir accès à la stratégie d’alpha en devises de Millennium Global avec une liquidité quotidienne.



La stratégie du fonds consiste à prendre des positions " long " et " short " dans neuf devises de marchés développés contre le dollar US. Les positions prises suivent un modèle d'investissement systématique propriétaire utilisant des signaux de momentum avancés tandis que les primes de risque liées aux devises sont analysées via différentes techniques empruntées au machine learning.



"Les marchés des changes sont au centre des problématiques économiques, financières et géopolitiques. Les performances générées sur les marchés des devises sont typiquement non corrélées avec la majorité des autres classes d'actifs et offrent donc une diversification intéressante. La plupart des classes d'actifs traditionnelles ont actuellement une valorisation très élevée, en particulier les marchés actions américains et les marchés obligataires. Les investisseurs sont à la recherche de performances attrayantes dans d'autres classes d'actifs. C'est donc le moment idéal pour lancer notre fonds UCITS", a commenté Mark Astley, Co-CEO de Millennium Global Investments.