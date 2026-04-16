Dans un précédent papier, je vous expliquais ce qu'était un hedge fund. Place maintenant à l'épisode 1 de cette série. 84 milliards de dollars d'actifs, 330 équipes de trading, 13 millions d'ordres par jour. Fondé en 1989 par Izzy Englander avec 35 MUSD, Millennium Management est le plus gros pod shop du monde. Et il débarque en Europe.

Quand la situation se tend au Moyen-Orient, la plupart des fonds attendent. Millennium prépare déjà le transfert de ses équipes de Dubaï vers Jersey. Ce réflexe en dit long. Englander ne gère pas l'argent. Il a bâti une plateforme. 6 600 personnes, plus de 100 bourses, 45 devises. 14% de rendement annualisé depuis la création, selon Institutional Investor.

Un trader, une idée, 37 ans d'exécution

En 1989, Englander a une intuition : ne jamais dépendre d'un seul gérant. Plutôt que de tout miser sur une équipe, il découpe son capital en dizaines de petites équipes autonomes, les "pods". Chaque pod a son budget et sa liberté, et opère sur l'une des six stratégies du fonds : actions, arbitrage, taux et macro, matières premières, quantitatif et crédit. Mais une règle unique : celui qui perd 5% voit son capital coupé en deux. A 7,5%, il est dehors.

L'idée, c'est que si un pod se plante sur les taux, un autre se rattrape sur les matières premières ou l'arbitrage. L'objectif n'est pas de surfer les marchés haussiers. C'est de gagner quoi qu'il arrive. En 2022, le S&P 500 perd 19%. Millennium gagne 12%. C'est ce profil qui attire les fonds de pension et les institutionnels selon Hedgeweek.

37 ans après sa création, Millenium compte 330 pods. Pour que tout ce monde garde un coup d'avance, Englander a créé WorldQuant en 2007, un fonds quantitatif qui fait tourner des millions de modèles prédictifs à partir de données de cartes bancaires, d'images satellite, de trafic maritime. Les pods voient le signal avant le marché.

Tout ça a un coût. Millennium fonctionne en "pass-through" : selon Bloomberg, tous les frais opérationnels sont directement refacturés aux investisseurs. En 2025, le fonds a délivré +10,5%, devançant Citadel pour la première fois depuis 2020. Ça reste correct, mais soufre de la comparaison avec des structures multi-stratégies : DE Shaw Oculus a fait +28,2%, Balyasny +16,7%.

Trop gros pour l'Amérique

A 84 milliards d'actifs, les pods se marchent dessus. Trop de capital concentré sur les mêmes valeurs. Englander a dû chercher de l'air ailleurs.

Selon Bloomberg, la firme confie désormais des milliards à des gérants européens : equity long-short à Londres via Fulcrum, financières européennes via Armar Capital, et même un fonds commodities lancé à Paris en 2026. En clair, Millennium se développe sur le Vieux Continent.

Le Millennium Opportunities Fund, 5 milliards, cible la dette et l'immobilier à 5 ans. Pour un fonds dont le cœur de métier a toujours été les actifs liquides, c'est un terrain nouveau. WorldQuant et Millennium préparent aussi un fonds UCITS. Si ça aboutit, n'importe quel particulier européen pourrait accéder à des stratégies qui étaient jusqu'ici réservées aux plus gros institutionnels de la planète.

Et maintenant ?

Englander a 77 ans. Il a vendu 15% de sa société de gestion pour 2 milliards via Petershill Partners, selon Bloomberg et Reuters. Bobby Jain, son co-CIO pendant six ans, est parti en 2023 lancer son propre fonds. La succession reste ouverte.

Si vous investissez en actions européennes, gardez en tête une chose : les pods ne regardent pas les mêmes choses que vous. Pas le plan stratégique, pas les perspectives à trois ans. Eux cherchent un écart de prix, ils le prennent, et ils passent au suivant. Plus de liquidité au quotidien, mais aussi des mouvements de cours parfois difficiles à expliquer.