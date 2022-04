Miller Homes met fin à la plus longue sécheresse des obligations de pacotille en Europe depuis 2009

Avec un pivot hawkish de la Banque centrale européenne et l'invasion de l'Ukraine qui a fait grimper les coûts d'emprunt, les entreprises sont restées à l'écart du marché des nouvelles émissions de pacotille pendant plus de 10 semaines, la plus longue fermeture du marché depuis 2009, lorsque la crise financière mondiale faisait rage, selon la société d'analyse Leveraged Commentary and Data.

Miller a levé 425 millions de livres à partir d'une obligation à sept ans pour un rendement de 8,25 %, selon un mémo du chef de file vu par Reuters, par rapport à une fourchette initiale de mi à haute de 7 % proposée mardi.

Payant un coupon de 7 %, l'obligation s'est négociée avec une forte décote, à 93,45 cents, selon le mémo.

Un taux flottant de six ans a permis de lever 465 millions d'euros. Payant un coupon de 525 points de base au-dessus de l'Euribor, le prix de l'obligation a été fixé à 97 cents, selon la note, en baisse par rapport au prix initial de 98 cents.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'acquisition de la société par Apollo auprès de Bridgepoint Group, annoncée en décembre.

Les banques d'investissement sont restées assises sur environ 25 milliards d'euros d'opérations souscrites lorsque les marchés européens des prêts à haut rendement et à effet de levier ont été fermés en février, selon le LPC de Refinitiv. L'affaire Miller et son prix réduit soulignent les défis auxquels les banques seront confrontées pour les vendre aux investisseurs.

Au cours des 10 semaines de fermeture, le rendement des obligations de pacotille en euros a augmenté de plus de 120 points de base pour atteindre 5 %, selon l'indice de BofA, et 20 points de base de cette hausse sont survenus après l'annonce de l'accord de Miller lundi.

"Le marché (du haut rendement) est encore assez nerveux", a déclaré George Curtis, gestionnaire de portefeuille chez TwentyFour Asset Management.

"Vous avez toujours l'inflation, vous avez les taux qui augmentent, les banques centrales qui doivent agir. Vous avez potentiellement une escalade en termes de Russie-Ukraine, en particulier autour de cette situation du gaz", a-t-il dit, faisant référence à la menace de Moscou de couper l'approvisionnement en gaz de l'Europe.

LES PRÊTS SUR LES OBLIGATIONS DE PACOTILLE

Diarmuid Toomey, responsable des marchés de capitaux stratégiques à la Deutsche Bank, a noté qu'il n'y avait pas beaucoup de transactions à haut rendement en attente.

Au lieu de cela, la plupart des opérations de rachat souscrites dans le pipeline devraient être financées sur le marché des prêts, a-t-il dit, qui a déjà rouvert début avril.

Les prêts à effet de levier ont été une avenue de financement privilégiée cette année, surpassant les dettes de pacotille car leurs paiements à taux variable proposent une protection contre la hausse des taux d'intérêt. La demande d'obligations de prêts collatéralisés reste également robuste.

Une autre possibilité est le marché de la dette privée, où les souscripteurs se débarrassent d'une partie de la dette soutenant le rachat du supermarché britannique Morrisons par la société américaine de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice, selon le LPC de Refinitiv.

Les émissions sont également en sourdine car les entreprises ont peu d'appétit pour refinancer la dette après avoir profité des faibles coûts d'emprunt pendant la pandémie de COVID.

Certaines banques d'investissement ont revu à la baisse leurs prévisions d'émission de titres à haut rendement pour cette année. JPMorgan prévoit 90 milliards d'euros, en baisse par rapport à 140 milliards d'euros.

Au premier trimestre, les ventes d'obligations à haut rendement ont chuté de 70 % par rapport aux niveaux de l'année précédente sur le marché de l'euro, ainsi que sur le marché américain, beaucoup plus actif.