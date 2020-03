Mind7 Consulting nouveau membre du Club Décision DSI

L’ESN Mind7 Consulting se rapproche toujours plus de son écosystème en intégrant le célèbre Club Décision DSI (https://www.clubdecisiondsi.fr/ ), afin de partager avec les autres membres du groupe ses domaines d'expertise autour du Fast et Big Data, des Processus et des Analytics.

Andrea ZERIAL, associé de Mind7 Consulting : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour intégrer le Club Décision DSI, qui a su se positionner comme un lieu d'échange unique où nous pouvons partager nos expertises. Nous allons nous impliquer largement dans ce club et échanger sur les thèmes de la performance, des processus, de l’IA et de la data. Nous espérons également tisser des relations de long terme avec les autres membres du Club afin de mener ensemble des projets toujours plus innovants. »