Mind7 Consulting toujours en forte croissance

Mind7 Consulting accède cette année au prestigieux palmarès des Champions de la Croissance organisé par les Échos et Statista. En plus de cette reconnaissance, l’ESN décroche l'agrément Crédit Impôt Innovation du ministère de l'Économie et des Finances. À travers ces deux annonces, Mind7 Consulting démontre donc d’un côté son aptitude à réaliser une croissance durable et de l’autre sa capacité à permettre à ses clients de mener à bien des projets innovants, et dans certains cas, de déduire une partie des coûts d’intervention de l’ESN de leurs impôts.

Andrea Zerial, co-fondateur de Mind7 Consulting : « Nous sommes fiers d'intégrer le palmarès des Champions de la Croissance qui met à l’honneur des entrepreneurs qui ont su bâtir des stratégies de développement pragmatiques et réaliser une croissance soutenue et régulière. Il s’agit d’une formidable nouvelle pour l’ensemble de nos collaborateurs qui sont à l’origine de notre succès et qui redoublent d'efforts pour déployer des projets toujours plus innovants. »

Stéphane Hugot, co-fondateur de Mind7 Consulting « L’obtention de l'agrément Crédit Impôt Innovation du ministère de l'Économie et des Finances est un élément clé pour nos clients. Nous pourrons ainsi sous certaines conditions leur permettre de bénéficier de crédit d'impôt dans le cadre de travaux innovants que nous pourrions mener pour et avec eux. »