Bourse de Paris : Minimum syndical à l'ouverture pour le CAC40

Et côté agenda, les investisseurs vont rapidement entrer dans le vif du sujet puisque se profilent deux éminents représentants de leurs secteurs, qui font partie des plus scrutés de la cote. Taiwan Semiconductor va essuyer les plâtres ce matin avec ses ventes du mois de septembre, qui précéderont les résultats trimestriels attendus le 18 octobre. Après la clôture européenne, LVMH donnera le ton pour le secteur du luxe, alors que les craintes s'accumulent sur les tendances de consommation, notamment en Asie. Dès ce matin en Europe, c'est le chimiste suisse spécialisé dans les parfums et les arômes Givaudan qui a dévoilé ses comptes (haut de fourchette, croissance organique plus solide que prévu, objectifs confirmés).Pendant ce temps, les économistes s'ajustent à la nouvelle donne macroéconomique. Le Fonds monétaire international a ramené de 3,9 à 3,7% sa projection de croissance 2018, un niveau identique à celui qu'anticipe l'OCDE. Les deux institutions s'accordent d'ailleurs aussi sur un niveau stable de 3,7% pour 2019. Le FMI pense que les Etats-Unis resteraient l'économie la plus touchée par la guerre commerciale en cours, si les menaces qui planent sont mises à exécution, largement plus en tout cas que l'Europe et le Japon. Cependant à court terme, ce sont les révisions en baisse des anticipations concernant les pays émergents qui grèvent le plus la projection. "Sans politiques plus inclusives, le multilatéralisme ne peut survivre. Et sans multilatéralisme, le monde sera plus pauvre et plus dangereux", prévient l'Américain Maurice Obstfeld, patron de l'économie au FMI.Le CAC40 a démarré la séance sur une hausse minimaliste de 0,07%, à 5 304 points. En Asie, la remontée du yen pèse sur Tokyo, mais les places de Shanghai et de Hong Kong ont mieux tenu le choc, même si le CSI300 finit dans le rouge. Des rumeurs circulent sur une nouvelle charge de la Maison Blanche contre Pékin, qui pourrait prendre la forme d'une accusation de manipulation du yuan. La dépréciation de la devise chinoise ne fait pas les affaires de Washington dans sa tentative de briser l'export de son rival, même si elle découle d'un mécanisme économique qui paraît basique.Pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. La balance commerciale allemande (8h00) précèdera l'indice NFIB des petites entreprises aux Etats-Unis (12h00 : consensus 108,9) et les chiffres des mises en chantier au Canada (14h15 : consensus 203 000).L'euro évolue juste sous les 1,15 USD, en retrait de -0,03% ce matin. L'once d'or déprime toujours à 1 191 USD, tandis que les cours pétroliers sont haussiers, à 74,64 USD pour le brut léger américain WTI et à 84,347 USD pour le Brent de Mer du Nord.