Le ministère allemand de la Santé n'a pas l'intention de modifier une loi qui empêche le système d'assurance maladie de prendre en charge les médicaments amaigrissants, a-t-il déclaré mardi, rejetant les remarques d'un cadre d'Eli Lilly concernant des discussions qui pourraient conduire à un assouplissement de l'interdiction.

"Il n'y a actuellement aucun projet de modification de la politique de prise en charge des médicaments pour la perte de poids", a déclaré un porte-parole du ministère en réponse à une demande de Reuters.

Cette politique concerne les plans de santé statutaires supervisés par l'État, qui couvrent environ 90 % de la population allemande.

Lundi, le magazine Spiegel a cité un cadre de Lilly, Ilya Yuffa, qui a déclaré que les représentants du fabricant américain de médicaments contre l'obésité et le diabète menaient un "bon dialogue" avec le gouvernement fédéral en vue d'assouplir l'interdiction, ajoutant qu'il était optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord.

L'injection hebdomadaire de Mounjaro de Lilly a été approuvée dans l'Union européenne en décembre pour la perte de poids chez certains patients obèses ou en surpoids, lorsqu'elle est associée à un régime hypocalorique et à de l'exercice physique.

Les gouvernements européens, dont les budgets de santé sont surchargés, ont jusqu'à présent adopté une approche restrictive en ce qui concerne le remboursement des traitements amaigrissants très populaires, parmi lesquels figure le Wegovy de Novo Nordisk.

L'Allemagne, le plus grand marché de médicaments d'Europe, a été l'un des pays les plus stricts.

Aux États-Unis, le système public Medicare pour les personnes âgées ne peut pas non plus rembourser les coûts, mais les régimes d'assurance privés, dont beaucoup prévoient une forme de paiement, couvrent un pourcentage beaucoup plus important de la population qu'en Europe.

Depuis que Novo a lancé le Wegovy en Allemagne en juillet, de nombreuses personnes obèses frustrées par des années de tentatives infructueuses pour perdre du poids se sont montrées disposées à payer elles-mêmes pour ce médicament.

Mais ce lancement a également alimenté un débat parmi les professionnels de la santé sur l'interdiction de rembourser les médicaments contre l'obésité, qui est en vigueur bien que cette affection soit reconnue comme une maladie chronique.

À l'époque, le ministère de la santé avait déclaré à Reuters que la loi classant les médicaments amaigrissants dans la catégorie des médicaments liés au mode de vie serait maintenue.

Cette position pourrait être mise à l'épreuve par une éventuelle utilisation plus large du Wegovy pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez certains patients obèses ou en surpoids qui sont particulièrement à risque.

L'Agence européenne des médicaments, l'organisme de réglementation des médicaments de l'UE, examine actuellement la question, mais n'a pas souhaité préciser quand elle comptait parvenir à une conclusion.

Novo a lancé cet examen sur la base d'un essai qui a montré que la réduction du risque due au Wegovy est apparue immédiatement après le début du traitement, ce qui suggère un bénéfice cardiovasculaire qui est plus qu'un simple effet secondaire de la perte de poids.

La rebuffade du ministère intervient alors que Lilly s'apprête à construire sa première usine en Allemagne dans la ville d'Alzey, à l'ouest du pays, pour un montant de 2,3 milliards d'euros (2,5 milliards de dollars), afin de produire des médicaments contre le diabète et pour la perte de poids, dont Mounjaro.