Ministre des finances du Nigeria : la faible production de pétrole suffit à peine à couvrir les importations d'essence

Lors d'une interview au Forum économique mondial de Davos, Mme Ahmed a ajouté qu'elle espérait que la production pétrolière nigériane atteindrait en moyenne 1,6 million de barils par jour (bpj) cette année, contre environ 1,5 million de bpj au premier trimestre.

Le gouvernement avait budgété une production de 1,8 million de bpj, a déclaré Mme Ahmed, imputant le manque à gagner aux vols de brut et aux attaques contre les infrastructures pétrolières.

"Nous ne voyons pas les revenus que nous avions prévus", a déclaré Ahmed. "Lorsque la production est faible, cela signifie que nous sommes (...) à peine en mesure de couvrir les volumes nécessaires pour l'(essence) que nous devons importer."

Le Nigeria exporte du pétrole brut et importe de l'essence raffinée, souffrant de pénuries intermittentes de carburant. Il est confronté à une inflation à deux chiffres et à une faible croissance, dans un contexte de rétrécissement du marché du travail et d'insécurité croissante.

Un plan visant à supprimer sa subvention à l'essence a été abandonné avant les élections nationales de février 2023 et 9,6 milliards de dollars ont été ajoutés aux dépenses prévues pour la couvrir, ce qui a exercé une pression sur le budget.

Le Nigeria a levé 1,25 milliard de dollars via une vente d'euro-obligations en mars à un taux majoré et avait prévu d'émettre une autre obligation. Mais M. Ahmed a déclaré que le gouvernement n'avait "pas vu une bonne occasion d'y aller".

Le déficit du pays devrait atteindre 4,5 % du PIB cette année en raison de la subvention du carburant, contre une estimation initiale de 3,42 % dans le budget.

La banque centrale du Nigeria a surpris les marchés cette semaine en augmentant son principal taux de prêt de 150 points de base à 13 %, après que l'inflation ait atteint 16,82 % en avril, le taux le plus élevé en huit mois.

M. Ahmed a déclaré que la décision de la banque centrale était nécessaire.

Entre-temps, les hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, dont une hausse de 50 points de base plus tôt ce mois-ci, ainsi que la guerre en Ukraine et les blocages dus au coronavirus en Chine ont provoqué un mouvement des marchés émergents plus risqués vers les valeurs refuges.

"Nous sommes certainement très, très inquiets", a déclaré M. Ahmed au sujet du resserrement de la politique de la Fed. "Les mesures prises par la Fed ou la banque centrale en Europe nous affecteront."