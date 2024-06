L'intervention du Japon sur le marché des changes fin avril et début mai a eu un certain impact, a déclaré mardi le ministre des finances, Shunichi Suzuki.

Les autorités japonaises ont dépensé 9,79 billions de yens (62,2 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché afin de soutenir le yen au cours du mois dernier, selon les données du ministère des finances publiées vendredi.

L'intervention a été menée pour faire face aux mouvements excessifs sur le marché des devises, a déclaré Suzuki, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse régulière à l'issue de la réunion du cabinet. (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Jacqueline Wong)