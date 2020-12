Ministry of Defence of Italian Republic : Belgrade - Le Ministre Guerini en visite à Belgrade

Le Ministre de la Défense Lorenzo Guerini a rencontré à Belgrade le Président Aleksandar Vučić, le Ministre de la Défense et vice-Premier Ministre Nebojša Stefanović et la Première Ministre Ana Brnabić. Guerini : « L'amitié entre nos deux Pays est solide et sincère. La Serbie est un partenaire stratégique dans le processus de stabilisation des Balkans occidentaux et les entretiens d'aujourd'hui renforcent les relations excellentes entre Italie et Serbie »

Le Ministre de la Défense Lorenzo Guerini s'est redu aujourd'hui en visite à Belgrade, en Serbie, pour des rencontres avec les autorités politiques serbes.

Cette visite a été l'occasion pour réaffirmer l'engagement italien pour la stabilité des Balkans occidentaux et l'intérêt de notre Pays à renforcer le partenariat stratégique avec Belgrade dans le domaine technico-militaire et de l'industrie de la Défense.

Au cœur de la visite, la situation régionale, la coopération bilatérale, industrielle et économique entre les deux Pays, le processus d'adhésion à l'UE et l'urgence Covid-19.

Le Ministre a été accueilli à Belgrade par l'ambassadeur italien en Serbie, Carlo Lo Cascio. Sa première étape a été la visite au cimetière militaire italien, qui abrite les tombes de 1063 militaires italiens parmi les 10.000 qui sont morts sur le front des Balkans pendant la Grande guerre, où il a déposé une couronne de laurier.

Il a ensuite rencontré le Président de la République Aleksandar Vučić. Au cours du cordial entretien, ils se sont confrontés sur la situation politique et sécuritaire dans la région, sur le dialogue entre Priština et Belgrade, sur la coopération bilatérale et sur la lutte contre la pandémie Covid-19.

Sa position géopolitique rend la Serbie un acteur de premier plan dans le maintien de la stabilité régionale et de la sécurité en Europe. Le Ministre Guerini a exprimé au Président les remerciements de l'Italie et du Gouvernement pour l'aide offert par la Serbie lors de l'urgence sanitaire qui a frappé notre Pays et lui a adressé son amitié à ce moment difficile : « Les relations bilatérales entre Italie et Serbie ont une haute valeur stratégique. La stabilité et la prospérité de la région des Balkans revêtent une importance majeure pour l'Italie et pour l'Europe entière ».

« À cet égard, l'Italie apprécie le rôle constructif joué par la Serbie au profit de la coopération régionale et l'engagement de Belgrade dans le dialogue avec Priština à coté de l'UE. Je peux confirmer la pleine disponibilité de l'Italie à soutenir ce dialogue ainsi que notre engagement dans la KFOR, dont le rôle de garant impartial est pour nous un des piliers fondamentaux de la sécurité régionale » a dit le Ministre. « Je confirme aussi le plein soutien de l'Italie au processus d'intégration de la Serbie dans l'Union européenne. L'avenir de la Serbie est dans l'Europe et Belgrade peut compter sur notre soutien ».

Au cours de l'entretien avec le Ministre de la Défense Nebojša Stefanović, le Ministre Guerini a souligné l'important niveau de coopération bilatérale et militaire atteint par les deux Pays : « Je peux confirmer la volonté d'accroitre les possibilités de coopération entre nos forces armées, aussi en matière d'instruction et de formation spécialisée, et de renouveler aussi en 2021 notre contribution dans les différents domaines de coopération. L'Italie envisage avec intérêt une coopération de plus en plus étroite avec la Serbie aussi dans le secteur de l'industrie de la Défense, qui aura des retombées positives pour les industries des deux Pays ».

Les rapports de coopération avec la Serbie sont une priorité dans le panorama des actions de la politique militaire et de défense italienne, comme le Ministre Guerini l'a souligné aussi lors de son entretien avec la Première Ministre Ana Brnabić : « Cette visite se veut d'être un signal clair et concret de l'importance que l'Italie accorde à son lien avec la Serbie. Il s'agit d'un partenariat qui a grandi au fil des années et dont nos deux Pays sont satisfaits. Je souhaite souligner que le processus d'élargissement de l'UE vers les Balkans occidentaux demeure une priorité pour l'Italie » a dit le Ministre.