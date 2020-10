Ministry of Defence of Italian Republic : Roma - Le Ministre Guerini accueille son homologue slovène

L'entretien bilatéral entre le Ministre de la Défense Lorenzo Guerini et le Ministre de la Défense et vice-Premier Ministre de la Slovène Matej Tonin s'est déroulé ce matin à Rome. Guerini : « Renforcer la politique européenne de sécurité et défense. Front Sud, zone de grande instabilité, cruciale pour notre sécurité. Nécessité de renforcer l'opération Irini »

« L'Italie soutient avec conviction le renforcent de la politique européenne de sécurité et défense, conformément à l'ambition d'une Europe à caractère plus géopolitique. Un renforcement nécessaire et complémentaire à l'OTAN, pilier incontournable de notre défense collective ».

Ce sont les mots du Ministre de la Défense Lorenzo Guerini lors de la rencontre bilatérale avec le Ministre de la Défense et vice-Premier Ministre de la Slovène Matej Tonin - Pays qui assurera la présidence du Conseil de l'UE pour le deuxième semestre 2021.

Coopération bilatérale en matière de Défense, coordination et harmonisation des initiatives de l'OTAN et de l'UE, coopération industrielle, stabilité de la région des Balkans, engagement de la Défense pour l'urgence Covid-19. Voilà les questions au centre du long et cordial entretien qui s'est déroulé ce matin au cercle des officiers Pio IX à Rome. « Italie et Slovénie ont des relations profondes et affirment leur engagement commun dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne » a dit le Ministre Guerini.

« Nos deux Pays partagent la même vision sur l'attention que l'Alliance atlantique et l'Union européenne doivent porter au front Sud, une zone de grande instabilité, cruciale pour notre sécurité » a dit le Ministre Guerini. Les deux Ministres ont aussi affirmé l'importance stratégique de la zone de la Méditerranée et donc la nécessité de renforcer l'opération Irini.

« La Slovénie est un acteur de premier plan dans le cadre des missions et des opérations de l'OTAN et de l'Union européenne et fournit une contribution importante dans différents scénarios, notamment les Balkans occidentaux, l'Afghanistan et le Liban » a dit le Ministre Guerini, qui a aussi exprimé l'appréciation de l'Italie pour le travail mené dans les théâtres internationaux où les contingents italiens et slovènes travaillent ensemble avec de très bons résultats. Il a ensuite rappelé la volonté de l'Italie de garder un rôle actif dans les Balkans occidentaux, vue l'importance de la stabilité de la région.

Au cours de l'entretien, la très bonne coopération dans le secteur de l'industrie de Défense et la volonté partagée de la renforcer davantage ont été réaffirmées. Le Ministre Tonin a exprimé ses remerciements à l'Italie pour toutes les activités de coopération en matière de Défense, parmi lesquelles la défense de l'espace aérien. Le Ministre Guerini a quant à lui assuré la disponibilité totale de l'Italie à soutenir des programmes de formation pour les forces armées dans le domaine terrestre, maritime et aérien.