Ministry of Economy Finance and Recovery of F : Conférence « Construire la souveraineté numérique de l'Europe »

La conférence « Construire la souveraineté numérique de l'Europe », organisée à Paris les 7 et 8 février, a pour vocation de faire l'état des lieux des avancées obtenues ces dernières années et d'impulser une réflexion et une dynamique sur la poursuite la construction de la souveraineté numérique européenne.

Programme 7 février Discours d'ouverture

Session 1 : Une souveraineté ouverte : les communs numériques, une condition de l'innovation en Europe

Session 2 : Une souveraineté qui protège : construire une réponse industrielle pour le stockage des données en Europe

Session 3 : Une souveraineté qui protège : créer un modèle européen de cyber-sécurité pour les citoyens et les entreprises

Session 4 : Une souveraineté qui respecte nos valeurs : mieux protéger les institutions démocratiques à l'ère numérique

Session 5 : Une souveraineté qui respecte nos valeurs : mieux réguler et mieux responsabiliser les services numériques en Europe

Session 6 : Une souveraineté au service d'une Europe innovante : rétablir des règles du jeu équitables sur les marchés numériques 8 février Ouverture

Scale Up Europe : L'Union européenne, une puissance en soutien des innovations de rupture

Scale Up Europe : Faire de l'Union européenne la terre des talents de demain

Scale Up Europe : Mieux financer les écosystèmes d'innovation européens pour faire émerger des entreprises de rang mondial

Annonce de l'initiative pan-européenne pour le financement des écosystèmes d'innovation

La conférence mettra en avant la capacité de l'Union européenne à maîtriser son destin à l'ère du numérique, notamment de pouvoir défendre ses intérêts économiques, ses valeurs et garantir son autonomie.

La conférence s'articule autour de quatre piliers :

l'Union européenne, puissance protectrice , passe par le renforcement de la sécurité des citoyens, des services publics et des entreprises dans le cyberespace et l'établissement d'une stratégie industrielle des données résistant aux lois extraterritoriales ;

, passe par le renforcement de la sécurité des citoyens, des services publics et des entreprises dans le cyberespace et l'établissement d'une stratégie industrielle des données résistant aux lois extraterritoriales ; l'Union européenne, puissance normative , au service de la promotion des valeurs fondamentales, soutient le renforcement des institutions démocratiques, promeut le rétablissement de règles du jeu équitables pour les entreprises sur le marché unique numérique et propose un socle nouveau de réglementations afin de mieux responsabiliser les acteurs du numérique ;

, au service de la promotion des valeurs fondamentales, soutient le renforcement des institutions démocratiques, promeut le rétablissement de règles du jeu équitables pour les entreprises sur le marché unique numérique et propose un socle nouveau de réglementations afin de mieux responsabiliser les acteurs du numérique ; l'Union européenne, puissance d'innovation , est attractive pour les investisseurs étrangers et pour les talents étrangers et garantit les conditions pour l'émergence d'entreprises technologiques de rang mondial ;

, est attractive pour les investisseurs étrangers et pour les talents étrangers et garantit les conditions pour l'émergence d'entreprises technologiques de rang mondial ; l'Union européenne, puissance d'ouverture, favorise les standards libres et ouverts, soutient la création d'infrastructures logicielles et matérielles, ouvertes et partagées en tant que communs numériques mondiaux, et y contribue d'un point de vue technologique et financier.

La première journée de la conférence abordera les quatre piliers de la souveraineté numérique.

Alors qu'un volume croissant de ressources numériques (logiciels, données ; infrastructures matérielles ; etc.) est progressivement proposé ou capté par des acteurs non européens, la conférence mettra en avant les communs numériques, infrastructures non-rivales et non-exclusives, qui représentent une alternative technologique face à des acteurs souvent monopolistiques.

Face à la multiplication des menaces dans le cyberespace, la conférence s'interroge sur l'émergence d'un modèle européen de cyber-sécurité, à travers des initiatives législatives européennes (révision de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information), les mécanismes de solidarité accrue entre les États membres, et le renforcement d'un tissu industriel (GAIA-X ; cloud de confiance ; schéma de certification européen de l'Agence Européenne de cyber-sécurité - ENISA). Ce tissu industriel, singulièrement dans le secteur du Cloud, est confronté à la multiplication de dispositions extraterritoriales qui menacent la sécurité et l'intégrité des données personnelles des citoyens et des entreprises européens.

Alors que la révolution numérique soulève des enjeux pour le fonctionnement de nos institutions démocratiques, ainsi que pour la sécurité des citoyens et des consommateurs européens, la conférence abordera les initiatives de la Commission européenne visant à mieux protéger les journalistes et la liberté d'expression en ligne (Plan d'Action pour la Démocratie) et à responsabiliser davantage les services numériques (projet de législation sur les services numériques) avec pour objectif de garantir que ce qui est illégal hors ligne doit aussi l'être en ligne.

Enfin, en bénéficiant d'effets de réseaux et de nouveaux outils technologiques, les plateformes ont acquis un important pouvoir de marché, conduisant à une concentration du marché autour d'un nombre très réduit d'acteurs. La conférence évoquera dans ce cadre le projet de législation sur les marchés numériques (DMA) qui vise à favoriser l'innovation et à interdire les pratiques déloyales des plateformes qui contrôlent l'accès aux marchés numériques.

La seconde journée de la conférence sera consacrée à l'initiative « Scale-Up Europe », lancée en mars 2021 en lien avec la Commission européenne et réunissant un groupe de 200 fondateurs de start-up et de scale-up, investisseurs, chercheurs, grands groupes et, avec l'objectif ambitieux de créer plus de 10 entreprises technologies valorisées à plus de 100 Md€ au sein de l'Union européenne avant 2030. Il s'agit désormais d'amplifier cet essor et de positionner l'écosystème de startups européen au premier rang sur la scène internationale en activant l'ensemble des leviers financiers et des politiques publiques.

Trois leviers sont identifiés pour y parvenir :