Ministry of Economy Finance and Recovery of F : 1125 - Déplacement Bruno Le Maire à Cracovie (Pologne) à l'occasion du Sommet du groupe de Višegrad – Lundi 21 juin

Paris, le 18 juin 2021

N°1125

NOTE AUX REDACTIONS

Déplacement de Bruno Le Maire à Cracovie (Pologne)

à l'occasion du Sommet du groupe de Višegrad

Lundi 21 juin

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, se rendra à Cracovie en Pologne lundi 21 juin pour participer au Sommet des ministres de l'Economie du groupe de Višegrad réunissant la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, à l'invitation de la Pologne qui en assure la présidence tournante jusqu'à fin juin.

Le ministre échangera à cette occasion avec Jaroslaw Gowin, vice-Premier ministre et ministre du Développement, du Travail et des Technologies de la république polonaise, Karel Havlíček, vice- président du gouvernement et ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Richard Sulik, vice-Premier ministre et ministre de l'Economie de la République slovaque, et László Palkovics, ministre de l'Innovation et des Technologies de la République hongroise.

Ce déplacement sera l'occasion d'échanger entre les membres du groupe de Višegrad et la France sur les sujets de relance économique et de politique industrielle, en particulier les enjeux de décarbonation et de renforcement de l'autonomie stratégique européenne sur les chaînes de valeur critiques.

Programme du lundi 21 juin:

Pas de décalage horaire