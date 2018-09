Ministry of Foreign Affairs and International Deve : Commerce extérieur - Tourisme – Déplacement en Loire-Atlantique (19.09.18)

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se rendra le 19 septembre en Loire-Atlantique.

À Nantes, il présidera la cérémonie de signature de la convention organisant un nouveau partenariat entre la région Pays de la Loire, la Chambre de commerce et d'industrie Pays de la Loire et l'opérateur de l'État pour le commerce extérieur Business France. Seront présents Christelle Morançais, présidente du conseil régional, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, et Jean-François Gendron, président de la chambre de commerce et d'industrie. Une convention portant sur l'accueil des investisseurs étrangers sera également signée entre Business France et l'Agence régionale Pays de la Loire Territoires d'Innovation.

À cette occasion, Jean-Baptiste Lemoyne visitera l'entreprise SITIA, société d'ingénierie innovante spécialisée dans les bancs d'essais pour l'industrie. Ce déplacement du Secrétaire d'État s'inscrit dans le cadre de la réforme de notre dispositif de soutien à l'export. Comme l'a rappelé Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à Caen le 17 septembre, c'est en effet dans les territoires que se gagnera la bataille de l'exportation, en créant les conditions de l'unité d'action.

À La Baule, le secrétaire d'État rencontrera les acteurs locaux du tourisme, notamment sur les thèmes de l'investissement et de la promotion auprès des touristes internationaux. La Baule fait partie des 13 stations, balnéaires et de montagne, sélectionnées pour participer à l'expérimentation du dispositif « France Tourisme Ingénierie ». La Baule va bénéficier pendant 18 mois d'un appui en ingénierie de la part d'Atout France, de la Banque des Territoires et de la future Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires. Chaque année la région Pays de la Loire accueille près de 18 millions de visiteurs dont 18% sont des touristes internationaux. Près de 14 000 entreprises sont identifiées travaillant sur le tourisme, représentant 50 000 salariés. Le tourisme en Pays de Loire représente 7,8 % du PIB de la région pour un chiffre d'affaires total de près de 8 milliards d'euros.