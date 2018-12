Ministry of Foreign Affairs and International Deve : Cuba – Déplacement de Jean-Baptiste Lemoyne (21.12.18)

La France et Cuba connaissent une dynamique de renforcement de leur dialogue politique et de leurs relations économiques, culturelles, universitaires et scientifiques, marquée par la visite à Cuba les 28 et 29 juillet derniers de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et la visite en France le 31 octobre de Miguel Diaz-Canel, président cubain du Conseil d'Etat et du Conseil des Ministres.

Le secrétaire d'État coprésidera avec Antonio Luiz Carricarte, premier vice-ministre du commerce extérieur et de l'investissement étranger de Cuba, la troisième session de la Commission économique et commerciale franco-cubaine qui assure la mise en œuvre de la feuille de route économique bilatérale signée en 2016. Ils coprésideront également le Comité d'orientation stratégique du Fonds de contrevaleur. Jean-Baptiste Lemoyne s'entretiendra notamment avec Rodrigo Malmierca Diaz, ministre du commerce extérieur et de l'investissement étranger, avec lequel il abordera le développement de projets d'intérêt commun entre la France et Cuba.