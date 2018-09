Ministry of Foreign Affairs and International Deve : Rapport du comité d’aide au développement de l’OCDE sur la politique de développement de la France entre 2013 et 2018 (20.09.18)

M. Angel Gurria, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a remis aujourd'hui à M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le rapport du comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE sur la politique de développement de la France entre 2013 et 2018.

Le rapport salue les annonces de la France sur l'augmentation de son aide publique au développement et sur la révision des grandes orientations stratégiques de sa politique, en phase avec les objectifs de développement durable (ODD). Il revient également sur la rationalisation du dispositif de coopération et le renforcement de la concertation avec les acteurs non-étatiques. Il souligne le rôle de premier plan joué par la France en matière de stabilité internationale et de lutte contre le changement climatique. Ses recommandations visent à un meilleur pilotage de notre dispositif de coopération, dans le cadre de la hausse de notre aide publique au développement (APD) amorcée en 2017, et l'adaptation de nos instruments afin de garantir la concentration de nos efforts vers les Etats fragiles et les pays les moins avancés.

Les conclusions de ce rapport s'inscrivent pleinement dans la modernisation de notre politique de développement voulue par le Président de la République et mise en œuvre par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) réuni le 8 février 2018 a engagé cette refondation en définissant une trajectoire pour porter notre aide publique au développement (APD) à 0,55 % du revenu national brut (RNB) en 2022, en rénovant les instances de pilotage et en recentrant notre politique de coopération sur des axes thématiques clairs : fragilités/crises, éducation, égalité femmes-hommes, climat/environnement et santé. Afin de cibler plus efficacement nos pays prioritaires, principalement des pays les moins avancés (PMA) situés en Afrique subsaharienne, nous procéderons à un rééquilibrage des instruments de l'aide en faveur des dons et engagerons une montée en puissance de la composante bilatérale de l'APD. Dès 2019, un saut quantitatif de 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement permettra à l'Agence française de Développement (AFD) d'amorcer un grand nombre de projets bilatéraux dans nos zones géographiques prioritaires.

L'inscription de la trajectoire de l'APD à la hausse lors du CICID de 2018 est une décision sans précédent qui doit s'accompagner d'une évolution de nos modes d'intervention, afin de rendre notre aide plus proche du terrain, plus à l'écoute des besoins des populations et plus efficace. Nous devrons renforcer la gestion, la transparence et la lisibilité de nos actions, innover et mobiliser de nouveaux acteurs comme le secteur privé, mieux évaluer et mieux communiquer avec les Français sur les objectifs, les modalités et les résultats de cette politique.

A la suite de la revue menée par le CAD, et du rapport du député Hervé Berville, remis au Premier ministre le 24 août 2018, une nouvelle loi d'orientation et de programmation sera soumise au Parlement en 2019. Elle confirmera cet alignement sur les ODD, entérinera notre trajectoire d'aide et rénovera le cadre de notre politique de coopération internationale.

Accéder au rapport du CAD de l'OCDE : https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/examens-de-l-ocde-sur-la-co-operation-au-developpement-france-2018_9789264302716-fr

Accéder au mémorandum de la France sur ses politiques de coopération, remis au CAD de l'OCDE en octobre 2017 dans le cadre de la revue par les pairs : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-internationale/rapports/article/memorandum-de-la-france-sur-ses-politiques-de-cooperation-06-06-18

Accéder au communiqué de presse du 6 juin 2018 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2018/article/developpement-le-comite-d-aide-au-developpement-de-l-ocde-a-rendu-ses

Contact presse :

Direction de la communication et de la presse 01 43 17 52 06 presse.dcp@diplomatie.gouv.fr