Ministry of Foreign Affairs and International Deve : Visite du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères en Chine (13-14.09.18)

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se rend en Chine les 13 et 14 septembre à l'occasion de la 25e Commission mixte sur le commerce et l'investissement qu'il co-présidera avec le ministre chinois du commerce, Zhong Shan, en présence de la secrétaire d'État Delphine Geny-Stephann. Il s'entretiendra également avec le Premier ministre Li Keqiang, le Vice-Premier ministre Hu Chunhua et le Conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

Ce troisième déplacement depuis le début de l'année de Jean-Yves Le Drian en Chine, où il avait accompagné le président de la République en janvier et le premier ministre en juin, reflète la priorité accordée par la France à ses relations avec la Chine afin de renforcer la concertation sur les grandes questions internationales, approfondir nos échanges économiques et développer les échanges humains. Cette visite sera l'occasion d'évoquer les moyens de favoriser, par des mesures concrètes, l'accès au marché chinois de nos entreprises, ainsi que les investissements croisés, notamment à la suite de la levée de l'embargo sur la viande bovine française en juin. Le ministre abordera également le développement de la coopération industrielle dans les domaines prioritaires pour nos deux pays, en particulier dans les secteurs nucléaire et aéronautique.

Les grands enjeux internationaux et régionaux seront également abordés, en particulier le dossier iranien, la situation en Syrie, la préservation du régime de non-prolifération, et le programme nucléaire et balistique nord-coréen. Jean-Yves Le Drian évoquera avec ses interlocuteurs la réforme de l'OMC dans la perspective du prochain sommet du G20, la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et les négociations pour l'adoption d'un Pacte international pour l'environnement avant la conférence One Planet Summit du 26 septembre et la COP 24.

La Chine est le sixième partenaire commercial de la France et notre premier client en Asie. La France est la deuxième destination hors Asie des touristes chinois (2,1 millions en 2017). La Chine est aujourd'hui le deuxième pays d'origine des étudiants étrangers en France (37 000, dont 28 000 en formation longue) et les étudiants français forment le premier contingent d'étudiants européens en Chine (10 000).