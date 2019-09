Ministry of Foreign Affairs of Hellenic Republ : Réunion interministérielle sous la direction du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, K. Fragogiannis avec des cadres de la Japan Bank For International Cooperation (Ministère des Affaires étrangères, 02.08.2019)

Une réunion interministérielle élargie s'est tenue au ministère des Affaires étrangères, lundi 2 septembre, sous la direction du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères en charge de la Diplomatie économique, Kostas Fragogiannis, avec le Secrétaire général aux relations économiques internationales et à l'extraversion, Grigoris Dimitriadis et la Secrétaire générale de la Présidence du Gouvernement en charge de la coordination des politiques économiques et de développement, Viky Loïzou. Les discussions ont porté sur les marges de financement d'investissements en Grèce par la banque d'Etat japonaise pour la coopération internationale (JBIC, Japan Bank For International Cooperation).



Force est de noter que le portefeuille d'investissements internationaux de la JBIC s'élève à 148,8 milliards de dollars de prêts, dont 17,2% concerne des projets européens. Depuis octobre 2018, JBIC a conclu un protocole d'accord (MOU) avec la Banque européenne d'Investissements concernant la facilitation des procédures de financement entre l'Europe et le Japon.

Par ailleurs, le cadre de financement des investissements de la JBIC a été présenté lors de la réunion. Selon des cadres de la JBIC « l'objectif de la banque est de devenir le 'pilote' des entreprises japonaises pour la recherche d'investissements internationaux ». Force est de noter qu'en 2018, 117 investissements d'un montant de 15,5 milliards d'euros ont été approuvés, investissements portant sur des travaux d'infrastructure et de développement des ressources naturelles.

Avant le début de la rencontre, les cadres de la JBIC se sont entretenus au ministère des Affaires étrangères avec le Secrétaire d'Etat au Développement et aux Investissements, Giannis Tsakiris, la Secrétaire d'Etat au Travail, Domna Michaïlidou ainsi qu'avec le chef du cabinet économique du Premier ministre, Alexis Patelis.

Par ailleurs, les ministères du Développement et des Investissements, de l'Environnement et de l'Energie, des Transports, du Tourisme, du Développement agricole et Enterprise Greece ont été représentés également au niveau des Secrétaires généraux.