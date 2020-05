Ministry of Foreign Affairs of Russian Federat : Réponse de Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, à une question de la chaîne Novy Vek dans le cadre du projet "Tatarstan Today. Ouvert au monde", Moscou, 16 mai 2020

Question: Dans les années 2000 a été créé le Groupe de vision stratégique Russie-Monde islamique, actuellement dirigé par Roustam Minnikhanov. Selon vous, travaille-t-il efficacement? Quels sont les objectifs actuels du groupe compte tenu des nouveaux défis?

Sergueï Lavrov: Notre Ministère coopère très activement avec le Tatarstan pour garantir le travail rythmé et efficace du Groupe de vision stratégique Russie-Monde islamique. Il a été fondé à l'époque d'Evgueni Primakov comme un club intellectuel où les politologues et les experts, avec la participation de représentants des pays concernés, analyseront les voies de développement stratégique du monde en termes de relations entre la Russie et les musulmans. Depuis, le Groupe s'est transformé en forum faisant autorité. Cinq réunions se sont déroulées - ces dernières années elles se déroulent à Kazan. Le Président du Tatarstan Roustam Minnikhanov est le chef inchangé de ce groupe côté russe.

De plus, parallèlement aux discussions politiques stratégiques a été créé et fonctionne le forum économique international 'Russie-Monde islamique: KazanSummit', qui représente la dimension économique du Groupe de vision stratégique et de nos relations avec l'Organisation de coopération islamique (OCI). Nous n'oublions pas l'aspect social avec les 'Lectures Aïtmatov pour le dialogue des cultures', un format de communication déjà établi entre des intellectuels, des chercheurs, des écrivains, des personnalités littéraires au sens le plus large du terme, qui est également une sorte de filiale du Groupe de vision stratégique. C'est un format très utile que nous développons par tous les moyens. Le fait que l'Arabie saoudite s'est portée volontaire pour organiser le prochain et sixième sommet du Groupe de vision stratégique Russie-Monde islamique témoigne de son importance pour la politique étrangère. Je pense donc que c'est un début très prometteur qui fait déjà partie intégrante de notre agenda dans les relations avec le monde islamique.