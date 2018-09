Ministry of labor employment vocational training : Réunion ministérielle du G20 à Mendoza

La réunion conjointe des ministres du travail du G20 s'est tenue du 6 au 7 septembre 2018 à Mendoza en Argentine. Elle portait sur un thème majeur : l'avenir du travail dans un contexte de changements technologiques. Cette réunion était précédée par la première réunion conjointe des Ministres de l'Emploi et de l'Education du G20, qui avait pour thème principal : les compétences pour le futur et la coordination gouvernementale.

La France était représentée par Anousheh Karvar, déléguée du gouvernement français au conseil de l'OIT, qui a porté les priorités de la France comme le renforcement de la convergence des droits sociaux, par une action multilatérale résolue, au niveau international, afin de développer la dimension sociale de la mondialisation.

« À l'échelle globale, les conditions doivent être réunies pour créer des normes internationales de protection sociale et combattre le moins-disant social. Les conditions de travail dans les plateformes de mise en relation doivent faire l'objet d'une attention particulière » a notamment affirmé Anousheh Karvar.

A l'issue de ces réunions ministérielles, deux déclarations ont été adoptées :

1. La déclaration des ministres de l'Emploi : pour un avenir du travail plus soutenable, plus inclusif :

Dans leur Déclaration Fostering opportunities for an inclusive, fair and sustainable future of work (créer les conditions d'un avenir du travail inclusif, équitable et durable), les ministres de l'Emploi ont réaffirmé leur engagement à promouvoir des politiques de qualification innovantes, à renforcer la protection sociale pour tous, notamment pour les travailleurs des plateformes, mais aussi à formaliser[1]les marchés du travail pour les rendre plus équitables et inclusifs.

Les ministres ont par ailleurs adopté la « Stratégie du G20 pour éradiquer le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne dans le monde du travail », et se sont engagés à mettre fin aux inégalités de genre et à promouvoir une meilleure inclusion des personnes handicapées au sein du marché du travail.

La Déclaration souligne en outre l'importance de favoriser la cohérence des politiques sociales et économiques pour faire reculer les inégalités d'accès à la protection sociale et contribuer à l'inclusion sociale. La défense de conditions de travail décentes et le respect des principes et droits fondamentaux au travail ont également été réaffirmés.

2.Une déclaration conjointe des ministres de l'Education et de l'Emploi qui donne la priorité à la formation tout au long de la vie

La Déclaration commune, adoptée à l'issue réunion conjointe des ministres du Travail et de l'Education du G20, met en évidence la nécessaire coordination entre les politiques d'éducation et d'emploi pour faire coïncider les compétences des travailleurs avec la demande sur le marché du travail.

Elle s'engage également à promouvoir des solutions qui permettent aux individus d'ajuster leurs compétences et de se perfectionner tout au long de leur vie professionnelle, afin de s'adapter aux changements survenant sur le lieu de travail et aux nouvelles formes d'emploi. La Déclaration réaffirme aussi l'engagement pris par les pays du G20 de réduire les disparités entre hommes et femmes dans l'accès à l'éducation et à la formation.

Les deux déclarations seront présentées au Sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra à Buenos Aires les 30 novembre et 1er décembre 2018.

Pour plus d'informations, retrouvez les textes officiels des déclarations :