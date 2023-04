La ville de Minneapolis a réglé jeudi deux actions en justice intentées par des résidents noirs contre Derek Chauvin, l'ancien policier blanc reconnu coupable du meurtre de George Floyd, qui affirmait avoir agi de la même manière avec eux dans le passé.

Les membres du conseil municipal de Minneapolis ont voté jeudi en faveur du règlement des poursuites fédérales en matière de droits civils engagées par John Pope Jr et Zoya Code en mai 2022. Les poursuites ont fait état de racisme et de violations des droits civils et découlent d'incidents remontant à 2017.

Pope recevra 7,5 millions de dollars et Code recevra environ 1,4 million de dollars, selon le règlement, dont les détails ont été publiés par le cabinet d'avocats Robins Kaplan LLP, qui représentait les accusateurs.

Floyd, un homme noir soupçonné de faire passer un faux billet, a été tué en mai 2020 lorsque Chauvin s'est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes sous le regard de trois autres agents. L'incident a déclenché une vague mondiale de protestations contre l'injustice raciale.

Pope avait 14 ans en 2017 lorsque des agents ont été appelés à son domicile pour des troubles domestiques. Chauvin était l'un des agents qui sont intervenus, et il est entré dans la chambre de Pope, où Pope était sur son téléphone portable et couché face contre terre, ont déclaré les avocats lors du dépôt de la plainte.

Chauvin s'est précipité sur Pope et l'a frappé plusieurs fois sur la tête avec une grosse lampe de poche et l'a plaqué au sol avec son genou, selon le procès.

Dans le cas de Mme Code, les avocats ont allégué que M. Chauvin avait également fait un usage excessif de la force, ajoutant qu'il avait frappé sa tête contre le sol et mis son genou sur sa nuque.

Les poursuites pénales engagées contre Mme Pope et M. Code ont finalement été baissées. Ils ont déclaré avoir été traumatisés par les actions de Chauvin. La ville de Minneapolis a également été citée comme défenderesse dans leurs actions en justice.

Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de Floyd lors d'un procès au niveau de l'État et condamné à une peine de 22 ans et demi. Il a également plaidé coupable à des accusations fédérales connexes et purge une peine fédérale de 21 ans concomitante.