Yova, une nouvelle façon d’investir

Yova est une fintech fondée en 2017 basée à Zürich qui cherche à démocratiser l’investissement d’impact chez les nouveaux investisseurs. La société propose une plateforme entièrement digitale qui permet en quelques clics de se constituer un portefeuille diversifié répondant à des critères ESG précédemment sélectionnés. Dans le détail, après avoir créé son compte, le client peut choisir d’exposer son portefeuille spécifiquement parmi 16 thèmes tels que l’éducation, les énergies renouvelables ou les transports du futur, tout en excluant d’autres thématiques comme les armes, les pesticides ou le charbon. L’algorithme va ensuite lui proposer un portefeuille diversifié de 30 à 40 actions de sociétés cotées en bourse respectant les critères précédemment sélectionnés, tout en laissant le choix à l’investisseur de le personnaliser. Le client peut également ajouter des obligations d’État à sa stratégie d’investissement. Les investisseurs peuvent ainsi créer une stratégie durable à partir de 2000 CHF avec un coût variant entre 0,6 et 1,2% selon le montant investi.

L’année 2020 fut signe de croissance pour cette start- up zurichoise avec une levée de fonds à hauteur de 4 millions de francs et une expansion vers l’Allemagne.

L’investissement mené par la communauté Yova a ainsi permis de compenser en 2020 des émissions de CO2 équivalant à près de 34 millions de kilomètres de déplacements en voiture, l’investisseur pouvant suivre son propre impact écologique au quotidien via une application. De plus, par souci de transparence, Yova organise plusieurs évènements par an permettant aux investisseurs d’échanger avec les PDG ou autres directeurs financiers afin de leur faire part de leurs questions.

En résumé, cette plateforme permet aux non-initiés d’investir durablement et de manière diversifiée.

Aviva Investors monte le ton contre les entreprises les plus polluantes.

Aviva Investors la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva Plc, qui gère 408,5 milliards d’euros fin 2019 a dévoilé son programme visant à renforcer son engagement en faveur du climat (Climate Engagement Escalation Programme), axé sur ses investissements dans 30 entreprises dans le secteur du pétrole et du gaz. La société de gestion exigera de ces entreprises qu’elles ne produisent plus aucune émission nette d’ici à 2050 et qu’elles définissent un plan d’action solide dans le cadre de la transition énergétique, et ainsi démontrer leur engagement à agir immédiatement.

Aviva Investors considère que le changement climatique est le plus grand défi auquel sont confrontées les économies mondiales et les entreprises. Les conséquences de l’inaction de ces entreprises seraient catastrophiques au niveau mondial, notamment pour les marchés de capitaux et la valorisation des actifs. Ce programme concerne les entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, des métaux, des mines qui contribuent de manière substantielle aux émissions totales de carbone dans le monde. Le programme prévoit notamment l’adoption d’objectifs scientifiquement couvrant l’ensemble de l’empreinte carbone de ces entreprises, leurs business plans et de leur structure capitalistique, ainsi que la révision des mesures incitatives offertes à leurs dirigeants.

Aviva Investors promet de se désengager complètement des entreprises visées, si elles ne répondent pas à ses exigences en matière de lutte contre le changement climatique. Ces désinvestissements s’appliqueront à tous les titres détenus par la société de gestion, qu’il s’agisse d’actions ou de dettes, cela serait la sanction ultime du groupe. Cette décision intervient alors que les gestionnaires d'actifs, notamment BlackRock et Legal & General Investment Management, cherchent à accroître la pression sur les entreprises pour qu'elles élaborent un plan de transition vers une économie à faible émission de carbone, avant le prochain cycle de négociations mondiales sur le climat lors de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse.