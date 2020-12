Charles Gregoire Analyste Suivre 6 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Attention au Bitcoin ! 28/12/2020 | 12:12 Charles Gregoire 28/12/2020 | 12:12 Envoyer par e-mail :

La flambée du Bitcoin sur l'année 2020 et plus particulièrement sur ces derniers jours pourrait réveiller l'attention des régulateurs. Dans le même temps, focus sur l'indice Spending Pulse développé par Mastercard. Enfin, la production industrielle japonaise déçoit. Bitcoin : bientôt visé par les régulateurs ? Les détenteurs de Bitcoins ont reçu un joli cadeau de Noël ces derniers jours. En effet, la crypto-monnaie a gagné près de $1000 par jour depuis le 23 décembre : la magie de Noël ! Au final, le Bitcoin a vu sa valeur quadrupler depuis le début de l'année pour s'établir à 27 000 dollars. Comme le remarque Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise Asset Management, "ce qui se passe maintenant - et cela se passe plus vite que quiconque ne pourrait jamais l'imaginer - c'est que le Bitcoin passe d'un actif ésotérique marginal au courant dominant". Cette reconnaissance de la crypto en tant qu'actif à part entière est une nouvelle victoire dans sa quête de légitimité. La pandémie qui a frappé les économies mondiales s'est révélée être un environnement parfait pour le développement du Bitcoin. Le flux incessant des plans de relance des banques centrales fait craindre une forte inflation alors que les taux d'intérêt chute de plus en plus. Les investisseurs se sont ainsi tournés vers les cryptos pour se "hedger" (se couvrir). Néanmoins, comme l'indique Meltem Demirors, directeur de la stratégie chez CoinShares, à Bloomberg, les démocrates pourraient pousser à plus de réglementation, plus de surveillance. Joe Biden n'a-t-il pas nommé Janet Yellen comme secrétaire du Trésor, connue pour son scepticisme face aux crypto-monnaies ? Variation du Bitcoin sur 9 mois (source: zonebourse.com)

Spending Pulse piste les consommateurs Spending Pulse est un indicateur qui fournit des informations sur le marché basées sur les ventes au détail nationales aux Etats-Unis. Mastercard utilise l'activité de vente agrégée dans son réseau de paiement, couplée à des estimations basées sur des enquêtes pour certains autres types de paiement, tels que les espèces et les chèques, pour développer cet indice. Ainsi, Spending Pulse indique que les ventes de détail américaines (à l'exclusion de l'automobile et de l'essence) ont augmenté de 3% sur “la saison des fêtes”. L’indice montre notamment l’essor du commerce en ligne, passant de 13,4% des ventes totales en 2019 à près de 19,7% cette année. En outre, le secteur de l’ameublement de maison a connu la plus forte croissance, en hausse de 16,2% annuellement. Japon : La production industrielle déçoit La production industrielle japonaise est restée stable au mois de Novembre après une croissance sur les 6 derniers mois, alors que les analystes s’attendaient à une hausse de 1,4%. La réapparition du virus au pays du Soleil Levant couplée à une baisse des ventes de voitures aux États-Unis et en Australie (-4,7%) ont provoqué cette consolidation. Le ministère de l’Économie s’attend à une baisse de 1,1% en décembre avant un rebond de 7% au début d’année prochaine.

