Charles Gregoire Analyste Suivre 6 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Automobile français, PIB singapourien, 2021 commence bien ! 04/01/2021 | 12:36 Charles Gregoire 04/01/2021 | 12:36

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que les ventes d’automobiles neuves françaises retombent à leur niveau de 1975, le PIB singapourien a chuté de 5,8% en 2020. Décidément, 2020 traîne encore dans nos pattes ! Un secteur de l’automobile en forte régression Cette folle année 2020 n’aura pas épargné le secteur de l’automobile français. En effet, celui-ci a enregistré un effondrement de près de 25,5% des immatriculations, de retour sur leurs niveaux de 1975 ! Plusieurs raisons expliquent cette chute spectaculaire. Tout d’abord le premier confinement au printemps, qui a provoqué la fermeture des points de vente. Dans ce contexte, les livraisons se sont écroulées de 72% en mars et de 88,8% en avril. De plus, la grande incertitude présente sur fond de crise économique n’a pas incité à la consommation. Bien que moins touché, le secteur de l’après-vente a tout de même reculé avec une activité mécanique en baisse de 9,5% et la carrosserie également en recul de 14,3%. Terminons sur une note positive, la part des ventes de voitures électrifiées a triplé en 2020 à 21,5% des immatriculations (14,8% pour les hybrides et 6,7% pour les électriques). Selon Moody’s, un retour au niveau d’immatriculations d’avant-crise ne devrait pas arriver avant 2025. L’agence s’attend à une croissance de +10,7% en 2021 et +10,5% en 2022 en France. Singapour : PIB en chute de 5,8% Singapour a été acclamé tout le long de l’année pour sa bonne gestion de la crise sanitaire, le pays ne recense en effet qu’une vingtaine de cas par jour depuis des mois et les restrictions sanitaires commencent à disparaître avec des premières vaccinations débutées en fin d’année. Et pourtant, la cité-état a vu son activité économique être très impactée par la crise. Très dépendant de la demande extérieure, le PIB singapourien a chuté de 5,8% en 2020, soit la pire baisse depuis l’indépendance du pays en 1965. Pour vous donner un exemple, lors de la crise financière asiatique en 1998 le PIB ne s’était contracté “que” de 2,2%. Alors que le secteur manufacturier limite les dégâts avec un rebond de plus de 9% au quatrième semestre, le secteur des services reste profondément touché avec une perte de 6,8% sur la même période. Le ministère du commerce et de l’industrie remarque que le secteur est frappé par une baisse de la demande, notamment dans les restaurants "alourdie par les contraintes découlant de la mise en œuvre de mesures sanitaires". Variations de la croissance du PIB Singapourien (Source : Département des statistiques de Singapour) Agenda économique du jour Ce premier lundi de 2021 est marqué par les résultats des PMI manufacturiers pour le mois de décembre. Ceux-ci sont en général positifs, le secteur croît pour le sixième mois consécutif en Europe et se retrouve à un plus haut depuis mai 2018. L’Allemagne a joué un rôle moteur dans cette croissance malgré un confinement renforcé. Les usines allemandes n’ont pas fermé et ont permis une croissance de l’indice à des niveaux oubliés depuis 3 ans à 58,2. Cette croissance provient en partie de la forte demande britannique avant la fin de la transition du Brexit. En France, l’activité manufacturière repasse en expansion à 51,1 après un mois de novembre en régression (49,8). Le PMI manufacturier américain sera publié dans l’après-midi.

