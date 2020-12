Charles Gregoire Analyste Suivre 4 Tous ses articles Minute Macro : Chine vs Inde, la Covid a choisi son gagnant 03/12/2020 | 13:35 Charles Gregoire 03/12/2020 | 13:35 Envoyer par e-mail :

Les deux grands rivaux asiatiques ont affiché des trajectoires divergentes avec la crise sanitaire. Alors que la Chine devient le premier partenaire commercial de l'UE, l'Inde est empêtrée dans une forte récession économique. Dans le même temps, l'Insee a publié ses prévisions pour le mois de décembre. Chine: Premier partenaire commercial de l'UE Plus on avance dans l'année, plus les indicateurs économiques positifs s'accumulent pour la Chine. L'Empire du milieu devient en cette fin d'année le premier partenaire commercial de l'Union Européenne, détrônant ainsi les Etats-Unis. Le rebond rapide de l'économie chinoise a permis une augmentation des échanges sur les neuf premiers mois de l'année à hauteur de 425,5 Mds€ contre 413,4 Mds€ à la même période en 2019. Cette accélération est à mettre en relation avec la baisse des échanges entre Washington et Bruxelles. Alors qu'ils étaient de 461 Mds€ l'année dernière, ils ne sont plus que de 412,5 Mds€ cette année sur neuf mois. Dans le détail, Eurostat constate que "ce résultat est dû à une augmentation des importations (+4,5%) tandis que les exportations (vers la Chine, ndlr) sont restées inchangées". L'UE était déjà le premier partenaire commercial de la Chine depuis 2004 - elle avait alors doublé le Japon - mais c'est "la première fois" que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que la Chine détrône les Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe. Les Européens ont beaucoup exporté dans le secteur de l'automobile et du luxe alors que les Chinois se sont concentrés sur les équipements médicaux, exportant à eux seuls 44% de la demande mondiale sur le premier semestre. On sait pourquoi. Une croissance indienne en berne suite à la pandémie L'Inde est à ce jour l'épicentre asiatique de la pandémie de la Covid-19 avec près de 10 millions de personnes infectées. Cette crise touche tous les pans de l'économie indienne. Tout d'abord, son PIB a diminué de 15,5 % au premier semestre, plus grosse baisse pour un pays asiatique. En effet, les cinq États indiens les plus touchés représentent 40% du PIB du pays. De ce fait, et alors que ces voisins ont vu un retour des exportations, l'Inde les a vues chuter de 17,7% sur les dix premiers mois de l'année. L'inflation est également en forte augmentation sur la période contrairement à la plupart des pays mondiaux. La perturbation de l'approvisionnement en nourriture en est la raison principale avec un secteur des transports en crise profonde. Ainsi, l'inflation est de 7,6% en octobre par rapport à l'année dernière. Enfin, le plan de soutien annoncé de 10% du PIB se concentre sur des réformes structurelles bénéfiques pour le long-terme. L'économiste Prakash Sakpal prévoit un déficit de 7,1% du PIB en 2020 et de 5,8% l'année prochaine à cause du faible impact du plan de soutien sur le court-terme. ING est plutôt pessimiste malgré une croissance de 7,1% du PIB l'année prochaine. Ce chiffre représente plus un rebond qu'une force économique stable. Inflation indienne (Source: ING Economics) L'économie française fait toujours grise mine L'annonce du gouvernement d'un déconfinement progressif a permis à l'économie française de reprendre un peu de poil de la bête. Elle n'est plus qu'à 8% de son niveau d'avant-crise alors qu'elle avait atteint un pic de 12% en Novembre. Cependant, ces mesures ne peuvent endiguer la contraction de l'économie. L'Insee table sur 4,5% au dernier trimestre et 9% sur l'année. Il est intéressant de noter que la production a été très peu touchée par le deuxième confinement contrairement à la consommation en baisse de 14% sur son niveau d'avant crise après s'être rattrapée durant l'été. Le secteur des services devrait voir un ralentissement de sa chute de -31% à -23% en décembre alors que l'industrie se rapproche de son niveau d'avant crise à -5%. Agenda économique du jour Les indices PMI des services ont été publiés aujourd'hui, nous pouvons noter que le secteur est bien plus touché en Europe du Sud: 39,5 en Espagne, 39,4 en Italie ou 38,8 en France alors que l'indicateur est de 46 en Allemagne et 47,6 au Royaume-Uni. Les ventes de détail européennes sont en hausse de 1,1% alors que les demandes d'allocation chômage et l'ISM des services seront publiés aux Etats-Unis cet après-midi.





© Zonebourse.com 2020