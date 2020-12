Charles Gregoire Analyste Suivre 5 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Chômage britannique et Black Friday en demi-teinte 15/12/2020 | 12:46 Charles Gregoire 15/12/2020 | 12:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Malgré la stabilisation du taux de chômage enregistrée au mois de Novembre, le Royaume-Uni pourrait dépasser le cap des 6% de chômeurs d’ici la fin de l’année. Dans le même temps, le Black Friday n’a pas eu les résultats escomptés en France et les indicateurs économiques chinois sont toujours en hausse. Royaume-Uni : Chômage à 6% à la fin de le l’année ? Le taux de chômage au mois de novembre du Royaume-Uni n’a augmenté que de 0,1% pour s’établir à 4,9%. Ce résultat est en dessous du consensus des analystes qui tablaient sur un taux à 5,1%. Néanmoins, l’économiste James Smith met en garde et prévoit un taux de chômage à 6% à la fin de l’année malgré le soutien du gouvernement à travers le chômage partiel. En effet, suite au retour des restrictions sanitaires, le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles mesures de chômage partiel avec une prise en charge à hauteur de 80% des salaires. Au final, c’est près de 4,5 millions de britanniques qui en ont profité au mois de novembre selon Business Impact. Ce nombre correspond à environ la moitié de celui de la première vague (8,9 M) tout en se démarquant par une forte concentration dans les secteurs de l’hôtellerie/restaurant et des loisirs culturels. Toutefois, ce soutien financier du gouvernement ne durera pas éternellement et les plans d’économie des entreprises se multiplieront l’an prochain selon l’économiste. Nous avions eu un premier exemple au mois de Septembre avant que le gouvernement n’offre des subventions salariales aux entreprises qui ramenaient du personnel à temps partiel. Le taux de chômage avait alors atteint un pic à 5,5%. Proportion de chômage partiel en fonction des secteurs (Source : ING Economics) Des résultats contrastés pour le Black Friday Foxintelligence a publié son étude concernant les résultats du Black Friday en France. Ceux-ci, plutôt en demi-teinte, s’expliquent en partie par son report d’une semaine. Les achats n’ont été multipliés que par 2,5x contre 4x lors des trois éditions précédentes avec un panier moyen de 97 € en baisse de 14% par rapport à 2019. Les achats high tech restent majoritaires avec 42% de la part du marché malgré une baisse annuelle de 6%. Les grandes entreprises que sont Samsung, Asus ou LG ont toutes vu leur part de marché augmenter alors qu’Apple reste la première marque en volume d’affaires avec 8% lors de cette édition, bien que la marque accuse la deuxième plus forte baisse des parts de marché. (-1,3 pp). Enfin, il est intéressant de noter qu’Amazon a vu sa part de marché baisser de 34% à 32% en 2020. Agenda économique du jour - La Chine a publié trois nouveaux indicateurs économiques, tous dans le vert. Les ventes au détail ont augmenté de 5% annuellement contre 4,9% le mois dernier. La production industrielle a elle profité de la forte demande en produits médicaux et technologiques pour progresser de 7% par rapport à 2019. De plus, les investissements se sont appréciés de 2,6% notamment dans le secteur médical (27,3%) et dans de nouveaux projets d’infrastructure (14,5%). - Aux États-Unis, l’indice Empire Manufacturing sera annoncé à 14h30 suivi de la production industrielle à 15h15.

