Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Diplomatie américaine politique italienne 20/01/2021 | 12:39 Charles Gregoire 20/01/2021 | 12:39

Les relations entre la Chine et les États-Unis ne devraient s'améliorer d'un claquement de doigt en témoigne les déclarations du nouveau secrétaire d'État des Affaires Étrangères, Antony Blinken. Dans le même temps, la crise politique italienne s'est enfin résolue mais la majorité en sort affaiblie. USA VS Chine : La politique de Trump approuvée ? Nous y voilà ! Après deux mois tumultueux, l'investiture de Joe Biden est pour aujourd'hui. L'un des premiers points abordés sera sa politique internationale, notamment vis à vis de la Chine. Antony Blinken a donné des premiers éléments de réponse lors de son audition de confirmation devant la commission sénatoriale des Affaires étrangères. Tout d'abord, nous pouvons noter que sa position vis à vis de la Chine est très similaire à son prédécesseur. Tout comme lui, il qualifie la situation au Xinjiang comme étant un génocide contre la minorité musulmane des Ouïghours. De plus, il ajoute que la Chine représente le plus grand défi des États-Unis pour les années à venir. Elle a cessé de « cacher son jeu » depuis l'ascension de Xi Jinping au pouvoir. Pour cela, Blinken a indiqué qu'il occupera ses premiers jours à la tête de la diplomatie américaine en cherchant des moyens de garantir qu'aucun produit provenant de cette région ne soit importé aux États-Unis. Il est même allé plus loin en ajoutant qu'il aimerait voir Taïwan joué un plus grand rôle sur la scène géopolitique mondiale. L'objectif final est de "démontrer que notre vision, notre politique et la façon de la mettre en oeuvre, est beaucoup plus efficace pour obtenir des résultats pour notre peuple, ainsi que pour les peuples du monde entier". Italie : Une crise résolue, un premier ministre affaiblie Après le départ du parti de Matteo Renzi de la coalition qui formait la majorité suite aux désaccords sur le plan de relance, le pays était rentré dans une mini-crise politique pas vraiment le bien venu en ces temps de coronavirus. Le président du conseil Giuseppe Conte a obtenu une majorité relative au sénat grâce à l'abstention des sénateurs de «Italia viva ». Cette majorité est suffisante pour le maintenir au pouvoir mais il n'aura plus le contrôle des commissions parlementaires. En bref, il lui sera plus difficile de voter des grandes réformes. Agenda économique du jour

L’inflation européenne est en baisse sur le mois de décembre à -0,3%. Notons notamment la ralentissement de la baisse des prix de l’énergie. (-6,9% contre -8,3% en novembre). Au Royaume-Uni, l’inflation est en hausse de 0,6% après le rebond des prix des vêtements, des transports et des activités culturelles.

À Singapour, les exportations sont en hausse de 6,8% au mois de décembre, bien au-delà du consensus des analystes. (baisse de -0,7%). L’industrie pétrochimique a vu des exportations en hausse de 18,7% en glissement annuel. Exportations par secteur hors pétrole ( source : ING Economics)

