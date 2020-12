Charles Gregoire Analyste Suivre 6 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Euro record et accord entre l’UE et la Chine 30/12/2020 | 13:54 Charles Gregoire 30/12/2020 | 13:54 Envoyer par e-mail :

Alors que la monnaie unique termine cette année sur un niveau inédit au cours des deux dernières années, l'Union Européenne et la Chine vont sceller un accord d'investissement après des discussions-marathon entamées en 2013. L'Euro au plus haut depuis 2 ans L'Euro continue sa belle performance contre le dollar pour s'établir à 1,227 USD. Sur l'année, la monnaie unique progresse de plus de 9% grâce notamment à un mois de novembre record marqué par un gain de près de 3,5%. "Comme la Fed tolérera dans un premier temps des taux d'inflation plus élevés, contrairement à son approche dans le passé, cela fait pression sur le dollar", souligne la Commerzbank. Toutefois, il est intéressant de noter que le dollar reste la monnaie la plus demandée au monde. De ce fait, la Fed peut se permettre d'imprimer plus que les autres sans (trop) menacer la valeur du dollar face aux autres monnaies. Variation de l'euro contre le dollar en 2020 (source : zonebourse.com) Accord entre la Chine et l'UE Longtemps différé, l'accord d'investissement entre l'Union Européenne et la Chine devrait finalement être signé malgré la colère de l'administration Biden, non consultée sur le sujet. Il est vrai que les Etats-Unis consultent largement leurs alliés quand il s'agit de discuter commerce avec la Chine… Les discussions, lancées en 2013, se sont concentrées sur l'ouverture des marchés chinois aux investissements européens principalement dans le secteur manufacturier (voitures électriques), les télécommunications et les hôpitaux privées. La Chine est déjà le deuxième plus gros partenaire commercial de l'UE avec près d'1 milliards d'euros de biens échangés chaque jour. Néanmoins, les discussions ont été ralenties suite aux révélations sur les conditions de travail du peuple Ouïghour. Le gouvernement français a notamment exigé la clarification des clauses sur le travail forcé en Chine. L'accord devrait toutefois être signé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, Charles Michel, président du conseil Européen et Xi Jinping lors d'une vidéo-conférence. L'agenda économique du jour L'avènement des voitures électriques risque de provoquer des licenciements dans l'industrie en Allemagne et au Japon, dont le succès économique repose sur les voitures à essence et diesel. On parle de plus de 200 000 emplois au Japon. En ce pénultième jour de l'année, quelques statistiques économiques seront publiées aux États-Unis : les stocks des grossistes à 14h30 l'indice PMI de Chicago à 15h45, les chiffres de l'immobilier ancien à 16h00 et les stocks pétroliers hebdomadaires à 16h30 pour finir.

