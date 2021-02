Charles Gregoire Analyste Suivre 8 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : GameStop, Yellen s’en mêle 03/02/2021 | 12:08 Charles Gregoire 03/02/2021 | 12:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La nouvelle Secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, va réunir les régulateurs du marché pour discuter de la forte volatilité provoquée par l’offensive des investisseurs particuliers contre les vendeurs à découvert. Dans le même temps, les différentes branches du marché pétrolier ne réagissent pas de la même façon. En Europe, les PMI des services connaissent une forte contraction. USA : Réunion au sommet des marchés financiers Janet Yellen a pris la décision de réunir les principaux régulateurs du marché, que sont la SEC (autorité des marchés financiers), la Fed et la CFTC, l’autorité des marchés à terme, pour discuter de la volatilité des marchés provoquée en partie par l’achat massif d’actions GameStop et autres AMC. En effet, après avoir vu leurs titres progresser respectivement de 2300% et de 800%, GameStop et AMC ont eu droit à un sacré retour de bâton avec des baisses de 80% et de 60%. Dans ces conditions, Yellen veut s’assurer que les échanges actuels sont compatibles avec un marché juste et efficient tout en protégeant les investisseurs. L’ancienne patronne de la Fed a fait appel à des avocats spécialisés dans les questions d’éthique avant de se risquer à convoquer les différents parties. Elle est en effet concernée indirectement par l’affaire après avoir perçu des versements de près de 700 000 USD d’honoraires de conférence par l’un des acteurs majeurs du dossier, le fond d’investissement Citadel. Le distillat se porte mieux que l’essence et le kérosène La consommation américaine de distillat de mazout utilisé comme diesel et mazout de chauffage a retrouvé son niveau d’avant la pandémie, stimulée par un rebond de la production manufacturière et des mouvements de fret. Cette situation contraste avec une reprise plus faible de l’essence et du kérosène, empêtrés dans les restrictions sanitaires imposées au secteur des services. En novembre, la consommation de distillats aux États-Unis a diminué de moins de 3 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, alors que le déficit en essence était de 13 % et celui du kérosène de 30 %, selon les statistiques de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie. Le distillat est principalement utilisé dans l'industrie manufacturière, l'exploitation minière ou la production de pétrole et de gaz, secteurs qui ont très vite rebondi contrairement à l'essence et au kérosène, surtout utilisés pour la mobilité personnelle. Le Brent se négocie actuellement à $58, au plus haut depuis près d’1an. Europe : Des restrictions qui font mal Comme attendu après une nouvelle vague de restrictions sanitaires en Europe, les indices d’activité PMI sur les services sont en contraction. L’Union Européenne a vu son PMI passer de 46.6 à 45.4, au-dessus toutefois du consensus de 44.7. Le secteur allemand des services est en contraction pour le quatrième mois consécutif à 46.7 alors que la France s’en sort un peu mieux à 47.3. La Grande Bretagne subit les conséquences du confinement total du pays avec un PMI à 39.5. La campagne de vaccination pousse tout de même vers une reprise rapide outre-Manche. Enfin, l'inflation européenne retrouve des niveaux pré-pandémie à 0,9%. Variation de l'inflation européenne sur 1 an ( source: Trading Economics)

