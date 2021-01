Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Hyundai et Apple, le couple de l’année ? 08/01/2021 | 12:15 Charles Gregoire 08/01/2021 | 12:15 Envoyer par e-mail :

Hyundai a annoncé avoir commencé des discussions avec Apple pour une future collaboration dans le secteur des voitures électriques. Dans le même temps, les menaces américaines concernant la taxe GAFA française se sont estompées. Enfin, la consommation des ménages rechute fortement. Hyundai et Apple en discussion Le plus gros fabricant de voitures en Corée a annoncé être en discussion avec plusieurs sociétés pour développer des voitures électriques autonomes. Une source de la chaîne de télévision Korea Economic Daily a déclaré qu'il s'agissait d'une collaboration avec le géant californien Apple. Cette déclaration aurait du sens, Apple a en effet présenté en fin d'année son projet d'Apple Car fondé sur un tout nouveau type de batterie. Un de ses principaux sous-traitants, Foxconn, avait déjà indiqué en début de semaine son intention d'aider la start-up chinoise Byton à développer ses propres voitures. De plus, depuis son arrivée à la tête du groupe coréen, le président du conseil d'administration Chung Euisun a fait des voitures électriques sa priorité. Le groupe a pour objectif de présenter 12 nouveaux modèles d'ici 2025 et d'atteindre un nombre annuel de vente de 560'000 voitures. Cette nouvelle s'est évidemment reflétée en bourse, le titre du fabricant a progressé de 20%. Taxes GAFA : Washington suspend les représailles En début d'année dernière, la France avait fait part de son intention d'imposer les grandes entreprises américaines du secteur technologique. Le gouvernement américain avait réagi en menaçant d'augmenter le droit de douane pour certains produits français. Ces taxes de 25% visaient notamment le champagne, le fromage, les produits de beauté et les sacs à main. Finalement, elles représentaient plus d'1,3 milliards de dollars d'importations annuelles. Alors que ces représailles devaient prendre effet le 6 janvier, elles ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a réagi en jugeant "que ces sanctions sont illégitimes au regard du droit de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Nous appelons une nouvelle fois à un règlement global des différends commerciaux entre les Etats-Unis et l'Europe, qui ne feront que des perdants, surtout dans cette période de crise". Cette mesure française s'inscrit dans les projets de l'OCDE de contraindre les entreprises du numérique à s'acquitter d'impôts dans les pays où elles génèrent du profit. La consommation des ménages français en forte baisse L'Insee a publié aujourd'hui son rapport sur la consommation des ménages pour le mois de novembre. Comme anticipé, celle-ci est en forte baisse (-18,9%) du fait du retour des restrictions sanitaires observées à la fin de l'année. Elle reste toutefois moins importante que lors du premier confinement (-32,8%). Dans le détail, ce sont les secteurs de l'habillement textile et des biens fabriqués qui ont le plus souffert avec une chute respective de 53% et de 30.1%. Le secteur alimentaire s'en sort mieux. (-5,8%). Ce recul par rapport au mois d'octobre (+3,9%) nous montre encore une fois que la crise économique et sanitaire est loin d'être terminée.

