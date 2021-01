Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Immunité collective et pénurie japonaise 12/01/2021 | 12:31 Charles Gregoire 12/01/2021 | 12:31 Envoyer par e-mail :

L'OMS a averti que les campagnes de vaccination massives ne suffiront pas à garantir une immunité collective en 2021. Dans le même temps, le Japon fait face à une pénurie d'électricité record et le Parti Communiste Chinois songerait à nationaliser AliBaba. Pas d'immunité collective en 2021 On aurait pu penser que les campagnes de vaccination massives mises en place par les différents pays allaient mettre rapidement un terme à une pandémie qui a recensé son premier décès il y a un an jour pour jour. Mais les choses ne seront pas aussi simples. La responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan, indique que le déploiement des vaccins "prend du temps, nous n'allons pas atteindre (…) l'immunité collective en 2021". En effet, le nouveau variant britannique se propage dans le monde avec des premiers cas recensés en Russie ou au Mexique. Celui-ci, 60-70% plus contagieux, nous force à redoubler d'effort au niveau des précautions sanitaires : les masques ne sont pas prêts de nous quitter. Et pourtant, chaque laboratoire fait de son mieux : BioNtech va mettre à disposition plus de 2 milliards de doses d'ici la fin de l'année (1,3 milliard auparavant), le Royaume-Uni compte vacciner quelques 15 millions de personnes d'ici mi-février pour en finir avec les mesures de stop&go et l'Inde a prévu de vacciner 300 millions de personnes d'ici juillet. Pour finir, la visite chinoise de la commission d'enquête de l'OMS chargée de déterminer l'origine du virus est programmée pour jeudi. La propagation du variant britannique (AFP - Jonathan WALTER) Japon : Pénurie d'électricité historique L'Extrême-Orient vit actuellement l'un des hivers les plus rudes jamais observés. Cette situation est notamment visible au Japon où des chutes de neige de plus de 2 mètres ont bloqué de nombreuses provinces. Le pays se retrouve confronté à une forte augmentation de la demande en gaz naturel liquéfié, un combustible utilisé pour produire de la chaleur. Comme ce fut le cas après la crise de Fukushima, Tepco Power Grid, l'unité de transmission électrique de Tokyo, se retrouve à acheter de l'électricité auprès d'autres industries (pétrole, acier, chimie) pour subvenir aux besoins de la population. Ce gaz représente 40% de l'électricité générée au Japon. Le pays du Soleil-Levant est le principal importateur mondial mais les réserves situées en Australie et en Malaisie notamment mettront du temps à arriver, la situation sanitaire a ralenti fortement le processus. En conséquence, le prix de l'électricité a augmenté de manière exponentielle à 150 yens par kWh avec des pics à 210 yens en intraday soit près de 1650€ le mégawattheure ! Variation des prix de l'électricité au Japon (source : JEPX) AliBaba bientôt nationalisé ? La société chinoise AliBaba ne cesse de défrayer la chronique depuis début novembre. Le gouvernement chinois a décidé d'enquêter sur les activités "monopolistiques" du groupe dirigé par Jack Ma. Song Qing, expert chinois du dossier, a révélé à Radio Free Asia que cette investigation fait partie des plans du PPC pour nationaliser AliBaba et sa filiale Ant Group. La voix du parti le "Quotidien du Peuple" a annoncé que le "travail anti-monopole" du gouvernement conduirait à un "meilleur développement". Ce travail devrait être renforcé pour empêcher l'expansion désordonnée du capital. Le parti veut faire un exemple d'AliBaba et utilise tous les outils à sa disposition, de la Banque populaire de Chine à la commission chinoise des réglementations.

