Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Impact des sénatoriales et décision de l’Arabie Saoudite 06/01/2021 | 12:18 Charles Gregoire 06/01/2021 | 12:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Aux Etats-Unis, les résultats des élections sénatoriales en Géorgie, bien que non-officiels, ont déjà un impact sur les marchés. L’Arabie Saoudite a présenté son plan concernant la production de pétrole pour les mois à venir. Enfin, Trump a décidé d’interdire les applications de paiement chinoises. Des sénatoriales sous tension Les démocrates se rapprochent d’une nouvelle victoire après l’élection de Joe Biden en novembre dernier. Alors que Raphaël Warnock a déjà été élu sénateur, les choses se précisent pour Jon Ossof, en tête après le dépouillement de 98% des bulletins. Cette victoire démocrate a tout de suite affecté les marchés : le rendement du Trésor à 10 ans a ainsi atteint 1 % pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. En effet, les investisseurs s’attendent à un plus grand plan de relance sous un sénat dirigé par les démocrates. Outre ce plan de relance, plutôt favorable aux marchés des actions, les démocrates pourraient revenir sur les baisses d'impôts instaurées par l'administration Trump et mettre en œuvre une régulation plus stricte, notamment envers les géants américains de la technologie. Dans le même temps, le cours euro dollar a continué de s’apprécier avec un euro valant $1,23. Variation du Bon du trésor américain à 10 ans ( Source :Trading Economics) Décision surprenante de l’Arabie Saoudite Hier, se tenait la réunion mensuelle de l’OPEC+ qui devait déterminer la production de pétrole pour les prochains mois. L’Arabie Saoudite a décidé de réduire sa production pour les mois de février et de mars. Cette mesure soutient fortement le marché de l’or noir alors que les incertitudes liées à la Covid-19 ne font qu’augmenter après les nouvelles restrictions mises en place en Europe. Dans le détail, le Royaume saoudien va réduire sa production d’1MMbbls par jour, en plus de ce qui avait été précédemment décidé. En conséquence, l'ICE Brent et le NYMEX WTI se sont redressés d'environ 5% ce matin. Plus d’applications de paiement chinoises aux États-Unis Trump profite de ses derniers jours à la tête des États-Unis, pour continuer son raid contre la Chine. C'est au tour des applications de paiement d’être visées par une interdiction d’opérer sur le territoire américain. Nous pouvons citer comme cibles Alipay, filiale de Ant Group, WeChat Pay ou le service de Tencent QQ Wallet. "En accédant à des appareils électroniques personnels tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, les applications logicielles chinoises connectées peuvent accéder et capturer de vastes pans d'informations provenant des utilisateurs, y compris des informations personnelles sensibles et des informations privées", précise l’administration. Ce décret devrait pouvoir voir le jour avant l’investiture de Joe Biden le 20 janvier. Il fait suite aux mesures prises contre les entreprises soupçonnées d’avoir des liens avec l’armée chinoise comme China Telecom. Agenda économique du jour Après les résultats des PMI Manufacturiers, c’est au tour du secteur des services de présenter son activité au mois de décembre. Comme attendu, tous les pays d’Europe souffrent d’une contraction, notamment l’Allemagne qui a dû faire face à des nouvelles mesures de confinement. Son PMI descend à 47 points alors que l’Europe descend à 46.4 (le consensus prévoyait une contraction à 47.4). Finalement, seule la France résiste tant bien que mal, son PMI des services ressortant à 49.1. Les résultats américains tomberont à 15h45.

© Zonebourse.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue