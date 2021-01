Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : L’année commence bien au Pays du Soleil Levant 22/01/2021 | 12:32 Charles Gregoire 22/01/2021 | 12:32 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les inquiétudes liées à la Covid-19 s’accumulent au Japon, ce qui remet sur le devant de la scène la possible annulation des Jeux Olympiques. En parallèle, le pays court toujours après l’inflation, une situation qui a déjà fait des dégâts par le passé. Dans le même temps, Google a menacé de fermer ses services en Australie. Forte déflation au Japon Les prix à la consommation japonais ont chuté de près d’1% au mois de Décembre, soit la plus forte baisse depuis près de 10 ans. L’économie japonaise est très dépendante des exportations, de ce fait, la déflation risque d’avoir de graves conséquences. En effet, jusqu'en 2013, le pays a souffert pendant 20 ans d’une longue période de déflation avec des entreprises qui proposaient des rabais importants pour stimuler la demande. Toutefois, les analystes ne s’attendent pas à une tendance continue. En effet, en ces temps de coronavirus, la consommation japonaise a fortement baissé et les plans de relance menés par la Banque du Japon n’ont pas aidé. L’objectif initial de 2% d’inflation risque d’être difficile à atteindre pour la BoJ, surtout après le retour du virus et des nouvelles mesures sanitaires. Point positif, en faisant abstraction de l'effet des aliments frais, de l'énergie et de l'impact de la campagne gouvernementale sur les transports, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1 % en décembre, selon les estimations du gouvernement. L’économiste Tom Learmouth de Capital Economics s’attend à un retour de l’inflation grâce à la hausse des prix alimentaires et de l’énergie. Inflation japonaise en 2020 (source : Trading Economics) Les Jeux Olympiques de Tokyo annulés ? Une bonne source du Times britannique croit savoir que le gouvernement japonais a décidé d’annuler les JO de Tokyo, ce qu’il a démenti très vite. En parallèle, le comité d’organisation a rappelé qu’il était “entièrement concentré” sur les préparatifs de la compétition et que le premier ministre souhaite en faire un signe de “victoire de l’humanité sur le coronavirus”. Un grand flou règne désormais sur l’organisation de l’événement, en tout cas en 2021. La recrudescence de virus à travers le monde, notamment avec des variants souvent plus contagieux que la souche originale compromet la tenue de l’événement. Pour espérer récupérer une partie de l’investissement, le Japon chercherait à organiser les Jeux Olympiques de 2032. Les deux prochaines éditions étant déjà programmées. (Paris 2024, Los Angeles 2028). L’opinion publique japonaise reste très réservée sur le sujet, une annulation complète de l’événement serait l’option privilégiée selon les sondages. Les services de Google bientôt fermés en Australie ? La directrice de Google en Australie, Mel Silva, a menacé le gouvernement de fermer les services proposés par la firme californienne si le nouveau projet de loi controversé destiné à bénéficier aux médias d'information est voté. Selon Silva, "Le service gratuit que nous offrons aux utilisateurs australiens, et notre modèle commercial, a été construit sur la capacité de se connecter librement entre les sites web." Or, la nouvelle législation permettrait à certains médias de négocier individuellement ou collectivement avec Facebook et Google - et d'entrer en arbitrage si les parties ne parviennent pas à un accord dans les trois mois, selon l'Australian Competition and Consumer Commission. Le gouvernement cherche donc à casser la domination de Google ainsi que de Facebook. Pour remédier à ce problème sans casser définitivement les liens, Google propose de lancer un programme News Showcase qui vise à payer aux éditeurs plus d'un milliard de dollars au cours des trois prochaines années. L’entreprise est également prête à modifier une exigence qui l’obligerait à informer les éditeurs des modifications apportées à son algorithme.

