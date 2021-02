Minute Macro: Les drones, la livraison du futur

Les drones : Le futur du transport de marchandises ?

Une récente étude du cabinet LEK Consulting mise en avant par Bloomberg vient de révéler que le marché du drone a un bel avenir devant lui, notamment en ce qui concerne la livraison express. En effet, le business model de la livraison express par drone devient rentable à un certain seuil d’extensibilité du réseau des drones entraînant une économie d’échelle sur les coûts de transport. Les drones pourraient capter jusqu'à 30% de ce marché d'ici 2040 selon l'étude. Pour autant, les drones ne remplaceront probablement pas les transports traditionnels, ils s'ajouteront plutôt aux systèmes logistiques existants sur le dernier kilomètre pour éviter la congestion des voies de circulation. Alors que l'utilisation de drones pour transporter des personnes est envisagé, c'est clairement le transport des marchandises qui attire le plus les géants du numérique : Amazon.com Inc. et le géant chinois du commerce électronique JD.com Inc. ont tous deux évoqué la possibilité de déployer des drones pour des livraisons à grande échelle, tandis qu'Alphabet Inc. a demandé ce mois-ci l'autorisation de les utiliser pour la recherche sur la lutte contre les incendies. Difficile d'envisager une promenade sereine avec des autoroutes de drones au-dessus de nos têtes, mais c'est un scénario à considérer pour l'avenir de la logistique.

Google s'engage à verser $76 mlns à un groupe d'éditeurs de presse français pour mettre fin à un litige sur les droits d’auteur.

Alphabet, la maison mère de Google, a convenu de verser 76 millions de dollars (62,7 millions d'euros) à un groupe d'éditeurs de presse français afin de mettre fin à des mois de litige sur les droits d'auteur.

Le montant est modeste pour Google, mais c’est un petit caillou de plus dans sa chaussure - au moment où le groupe est dans le viseur des autorités de concurrence à travers le monde (principalement en Australie et au Maryland). La semaine dernière, le Tribunal de commerce de Paris a condamné le géant américain à plus d'un million d'euros de dommages et intérêts pour abus de position dominante dans la publicité en ligne et pratique commerciale trompeuse.

L’accord signé avec les éditeurs de presse stipule que Google est prêt à verser 22 millions de dollars par an pendant trois ans à un groupe de 121 publications nationales et locales, qui signeront chacune un accord individuel de licence.

Le second document, baptisé "protocole transactionnel", prévoit le versement par Google de 10 millions de dollars au même groupe d'éditeurs en échange duquel ces derniers s'engagent à mettre fin à tout litige, actuel ou futur, concernant les droits voisins sur une durée de trois ans.

Toutefois, le syndicat des éditeurs indépendants d'information en ligne (Spiil) regrette que la profession ne présente par un front uni face à Google sur sa position dominante sur Internet.

En effet, Google profite de sa position dominante sur Internet et la publicité pour créer des factures au sein de la profession des éditeurs de presse et d’autres entreprises avec lesquelles, il a des litiges, ce qui lui permet d’arracher des accords aux différentes parties concernées et éviter d’aller devant les tribunaux. Cette même méthode avait été utilisée au terme d'un accord passé avec Bercy en 2019, le géant américain avait versé au fisc 965 millions d’euros pour régler l'ensemble des litiges qui l'opposent à l'Etat français.

En plus de ces sommes que google va payer aux éditeurs de presse , Le Monde, Le Figaro et Libération et leurs groupes respectifs ont parvenus à négocier un accord d’environ 3 millions d'euros chacun par année en acceptant en novembre dernier de s'associer avec Google pour vendre des abonnements via un service offert par le géant du numérique.

Japon et Thaïlande, trajectoires opposées

Le Japon et la Thaïlande ont publié les chiffres de leur PIB pour l’année 2020 et ceux-ci sont plutôt contrastés. Alors que la Thaïlande met du temps à se remettre du manque de touristes, le Japon est sur la bonne voie avec une croissance de 12,7% au quatrième trimestre.

Dans le détail, l’année a tout de même été difficile pour le pays du Soleil Levant avec une chute du PIB de 4,8%, soit la plus forte baisse depuis la crise financière de 2008. Toutefois, l’activité a bien repris dans un pays où l’épidémie fut contrôlée assez tôt dans l’année. Le quatrième trimestre a ainsi vu la demande domestique augmenter de 2% alors que les exportations étaient en hausse de 1%. De plus, la consommation des ménages a augmenté de 2,2% en T4 et de 5,1% au T3 dans un contexte très peu favorable avec une hausse de la TVA de 10% en octobre 2019. Le secteur automobile a également le vent en poupe avec une forte demande venant de Chine et des États-Unis.

Pour conclure, le Japon s’est remis plutôt rapidement de la crise sanitaire, la situation économique du pays se reflétant sur le Nikkei, au-dessus des 30'000 points pour la première fois depuis 1990.

En Thaïlande, la situation est plus complexe avec un PIB en baisse de 6,1%, une chute pas vue depuis la crise asiatique de 1998 et contrairement au Japon, pas d’amélioration en vue. En effet, au quatrième trimestre, le PIB a chuté de 4,2% par rapport à 2019. Le secteur des services est au point mort avec une baisse de 21% de l’activité des transports et de 35% du secteur hôtelier. Enfin, la résurgence du virus en fin d’année après un adoucissement des mesures de restriction ne pousse pas à l’optimisme avec des prévisions toujours négatives : -3,5% de baisse du PIB au premier trimestre.

Variation de la croissance du PIB thaïlandais (source : ING Economics)