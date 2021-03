Minute Macro : Oracle obligataire, poussée verte et R&D chinoise

Warren Buffet s'éloigne (encore un peu plus) du marché obligataire

L'oracle d'Omaha a publié sa lettre annuelle aux investisseurs dans laquelle il entrevoit un futur maussade pour les obligations d'Etat. Le gérant du fonds Berkshire Hathaway estime que malgré le fort rebond des taux obligataires ces derniers temps, les placements sans risque font face à un "avenir sombre". Il rappelle tout de même qu'il ne faut “jamais parier contre l'Amérique” et que la résilience de l'activité économique aux Etats-Unis est impressionnante.

La Chine investit toujours plus en R&D

Les dépenses en recherche et développement de la Chine ont augmenté de 10,3% en 2020 pour atteindre un record à 378 milliards de dollars. Ce montant représente 2,4% de son PIB en 2020, là aussi un record. Les Etats-Unis se disent prêts à bâtir une alliance pour parer à la poussée technologique de la Chine. Soucieux de faire face à ce qu'il considère comme une "pratique déloyale", Joe Biden souhaite voir éclore une alliance stratégique avec l'Europe. Les tensions sino-américaines ne sont visiblement pas prêtes de s'apaiser sous le mandat de Biden.

Pourcentage du budget R&D chinois par rapport à son PIB par année

L'Europe, un territoire fertile pour le marché de l'EV

Encouragés par des programmes de subventions gouvernementales, les européens sont les plus gros demandeurs de véhicules électriques et se permettent même de dépasser la Chine en ce début d'année 2021. L'Europe se retrouve être un marché attractif pour ce secteur qui pullule de nouveaux modèles : l'Europe représente 43% du marché mondial des véhicules électriques vendus. Néanmoins, cette demande dépend fortement des aides gouvernementales et "la dynamique actuelle pourrait s'inverser si ces aides venaient à être retirées" estime Arndt Ellinghorst, analyste chez Bernstein Research.

L’Europe veut mettre fin aux énergies fossiles

Depuis leur retour dans les accords de Paris, les États-Unis se sont engagés à transformer les investissements des institutions internationales et publiques : quitter le fossile pour le vert. Dans ce contexte, les fonctionnaires européens se sont lancés à l’assaut de la Banque mondiale dont le premier actionnaire est l’État américain. Dans un lettre co-écrite avec le Canada, ils estiment “que la Banque devrait maintenant aller plus loin et exclure également tous les investissements liés au charbon et au pétrole, et définir plus avant une politique de suppression progressive de la production d'électricité au gaz pour n'investir dans le gaz que dans des circonstances exceptionnelles". Cette évolution de la stratégie devrait avoir lieu lors de la deuxième phase du plan climat de la banque allant jusqu’à 2025.

Tout va bien pour l’industrie

Comme chaque mois, IHS Markit a présenté les résultats de l’enquête réalisée auprès des directeurs d’achats pour juger de l’activité économique des pays européens. L’indice manufacturier a notamment atteint un peu plus haut en matière de croissance avec un score de 57.9. Cette tendance se confirme dans toute l’Europe avec une poussée à 60.7 en Allemagne (plus haut sur 3 ans), 56.7 en Italie ou encore 56.1 en France. Comme le confirme l’économiste de Markit, Chris Williamson "

La croissance robuste du secteur manufacturier compense clairement les difficultés liées au virus que rencontrent beaucoup de secteurs exposés à la consommation, limite l'impact des mesures de confinement prises récemment dans de nombreux pays et aide à atténuer l'ampleur de la contraction économique

."