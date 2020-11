Minute Macro : PMI européens et Black Friday, le virus est toujours là 23/11/2020 | 13:21 Charles Gregoire 23/11/2020 | 13:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La dernière semaine de novembre débute avec les premiers indicateurs PMI, qui sont grevés par l’impact de la deuxième vague de la pandémie en Europe. Les États-Unis entrent dans une semaine compliquée avec Thanksgiving et le Black Friday en point d’orgue, tandis que le Royaume-Uni a signé un accord post-Brexit avec le Canada. Des PMI européens qui reflètent la situation sanitaire Sans surprise, les indicateurs d’activité se sont contractés suite aux différentes mesures de restriction sanitaire observées en Europe. Pour rappel, lorsque le PMI est au-dessus de 50, l’activité croît alors que l’économie est en récession lorsqu’il est en dessous. L’indice composite qui regroupe l’activité manufacturière et celle des services, recule à 45,1 en contraction après avoir stagné au mois d’octobre. Dans le détail, les services ont bien évidemment été très touchés avec une fermeture des restaurants et des bars dans la plupart des pays européens. Ainsi l’indice d’activité des services continuent de chuter de 46,9 à 41,3. L’activité manufacturière résiste mieux que prévu à 53,6 contre 54,8 le mois dernier. Cette croissance nous indique que le secteur n’a pas été impacté par les restrictions. Il est aussi intéressant de noter les différences entre les pays suite aux mesures prises par les gouvernements. Ainsi, la France avec des mesures très fortes a largement sous-performé son voisin allemand. Son activité globale a chuté à 39,9 points, au plus bas depuis le mois de mai. Dans le même temps, l’Allemagne reste en territoire de croissance à 52,0 et le Royaume-Uni recule mais “seulement” à 47,4. Toutefois, l’activité des trois pays a surperformé le consensus des analystes. Comme l’indique Eliot Kerr, économiste d’IHS Markit "Ces résultats suggèrent que certaines entreprises parviennent à s'adapter aux nouvelles conditions et sont par conséquent moins susceptibles de connaître un repli marqué de l'activité en cas de renforcement des mesures de restriction". PMI composite de la zone euro (Source : IHS Markit) Nouvel accord commercial post-Brexit entre le Canada et le Royaume-Uni Alors que les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne s’éternisent, le pays de Sa Majesté a signé un accord de libre-échange avec un de ses partenaires historiques, le Canada. Cet accord garantit la continuité des échanges commerciaux entre les deux pays. En conséquence, si l’UE et les Britanniques ne parviennent pas à trouver un accord post-Brexit, des tarifs douaniers supplémentaires ne s’appliqueront pas. Les échanges commerciaux entre Londres et Ottawa se sont élevés à 33,1 milliards de dollars en 2019. Le Royaume-Uni est le plus gros partenaire européen du Canada, étant même son cinquième partenaire mondial derrière les États-Unis, la Chine, le Mexique et le Japon. Cet accord va nettement profiter aux exportations canadiennes de fruits de mer, de viande et de pièces automobiles sans accorder un accès supplémentaire sur le marché des fromages suite aux répercussions de l’accord Ceta en 2017. Semaines de vacances aux États-Unis, les autorités inquiètes Alors que la deuxième vague bat son plein aux États-Unis avec des mesures de restrictions sanitaires amplifiées comme la fermeture des restaurants ou des écoles dans certains États, le pays rentre dans une semaine cruciale marquée par Thanksgiving jeudi prochain et le Black Friday le lendemain. De nombreux américains vont en profiter pour se réunir en famille alors que les premiers vaccins ne seront disponibles qu’à partir de la mi-décembre. Le Black Friday, temple de la consommation à l'américaine, sera-t-il impacté négativement par le virus ? Le commerce en ligne maintiendra-t-il le radeau à flot ? ING Economics ne prévoit pas une baisse très forte du PIB au quatrième trimestre… nie une très forte hausse avec une croissance annualisée de 1,6% suite au record de 33,1% enregistré au T3.

